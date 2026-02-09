L'Europe ouvre dans le vert à l'entame d'une semaine chargée

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance lundi, alors que commence une nouvelle semaine chargée en données économiques et ‍marquée par l'actualité géopolitique.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,34% à 8.302,19 points vers 08h10 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,73% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,46%.

L'indice EuroStoxx ‌50 est en hausse de 0,60%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,47% et le Stoxx 600 progresse de 0,51%.

La victoire écrasante dimanche de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a ​fait bondir le Nikkei à un plus haut historique, tandis que les investisseurs ont été ⁠largement soulagés par le rebond de dernière minute des valeurs américaines du secteur des puces électroniques.

Sur le plan géopolitique, le directeur de cabinet du Premier ministre ⁠britannique Keir Starmer, Morgan McSweeney, a ‍annoncé dimanche avoir démissionné en endossant la responsabilité de la nomination de ⁠Peter Mandelson au poste d'ambassadeur aux États-Unis avant que les liens de ce dernier avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein n'éclatent au grand jour.

"Si Starmer venait à être remplacé, les rendements des gilts ​augmenteraient dans un premier temps et la livre sterling s'affaiblirait", estime Ruth Gregory, économiste en chef adjointe pour le Royaume-Uni chez Capital Economics.

"L'influence la plus probable à long terme serait un assouplissement de ⁠la politique budgétaire, qui entraînerait des rendements des gilts plus élevés et une ​livre sterling plus faible que dans d'autres circonstances", selon lui.

Les investisseurs attendent ​par ailleurs la publication des ​chiffres de l'indice Sentix du sentiment économique à 09h30 GMT.

Aux valeurs, à Paris, Eramet abandonne 4,5% ​après la suspension des fonctions de son directeur financier ⁠durant une enquête.

Ailleurs en Europe, UniCredit progresse de 3,1%. Le groupe a annoncé lundi viser 11 milliards d'euros de bénéfice cette année, après avoir dépassé les attentes des analystes en 2025 grâce aux participations de la deuxième banque italienne dans des concurrents acquis dans le cadre de la stratégie d'expansion de ‌son patron Andrea Orcel.

InPost avance de 14,1%. Un consortium dirigé par Advent et FedEx a accepté de racheter le groupe néerlandais pour 15,60 euros par action, le valorisant à 7,8 milliards d'euros.

STMicroelectronics progresse de 5,4%. Le groupe a annoncé lundi une collaboration stratégique élargie avec Amazon Web Services (AWS) via un engagement commercial pluriannuel de plusieurs milliards de dollars pour fournir des solutions en semi-conducteurs.

(Rédigé par Mara ‌Vilcu, édité par Kate Entringer)