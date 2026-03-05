L'Europe ouvre dans le rouge, le Moyen-Orient pèse

Les principales Bourses européennes sont en baisse en début de séance jeudi, pénalisées une fois de plus par les craintes que la guerre au Moyen-Orient n'entraîne une hausse durable des prix de l'énergie.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,66% à 8.113,52 points vers 08h26 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,57% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,30%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,67%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,47% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,45%.

Téhéran a été visé par une nouvelle vague de bombardements israéliens jeudi matin, au sixième jour de la campagne militaire lancée par les Etats-Unis et Israël contre la République islamique, qui a lancé des salves de missiles contre l'Etat hébreu et des "groupes séparatistes" dans le nord de l'Irak.

Les tensions géopolitiques affectent surtout les prix du pétrole, qui progressent jeudi d'environ 3% après une accalmie la veille, la production et le transport des hydrocarbures continuant d'être affectés par la guerre.

La situation a également des répercussions sur le marché obligataire, avec une augmentation des rendements dans la zone euro, les investisseurs craignant qu'un éventuel retour de l'inflation ne modifie l'orientation de la politique monétaire.

Aux valeurs, le groupe italien Nexi NEXI.PA plonge de plus de 13% après la publication de ses résultats annuels, entraînant dans son sillage le fournisseur français de services de paiement Worldline WLN.PA , lanterne rouge de l'indice SBF 120 avec une baisse de près de 5%.

Le compartiment des voyages et du transport aérien .SXTP est à nouveau pénalisé par la situacion au Moyen-Orient (-1,76%) et figure parmi les baisses sectorielles plus marquées du Stoxx 600 à l'ouverture.

Campari CPRI.MI , qui a déclaré mercredi que son chiffre d'affaires organique avait augmenté de 2,4% l'année dernière, grimpe de 7%, malgré un contexte difficile pour le groupe italien de spiritueux.

