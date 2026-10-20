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L'Europe ouvre dans le rouge, la France et la "tech" coupent l'appétit
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 09:43

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Les principales Bourses européennes reculent mardi en début de séance, l'accalmie sur les rendements souverains français ne parvenant pas à susciter un rebond des actions, alors que le prix du pétrole reste élevé et que les résultats des géants de la technologique incitent à la prudence.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,42% à 7.835,26 points vers 07h33 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,85% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,38%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E abandonne 0,85%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,57% et le Stoxx 600 .STOXX 0,58%.

La séance semble un peu plus clémente pour les OAT, qui regagnent du terrain après leur chute de la veille, alors que les investisseurs évaluent les risques liés au vaste mouvement de protestation en France, craignant que celui-ci ne complique encore davantage le défi de l'assainissement budgétaire.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a jugé mardi que les couvre-feux imposés dans certaines villes de France après les violences du week-end ont contribué au calme ces dernières heures.

Mais dans l'ensemble, les investisseurs se montrent prudents, les cours du pétrole dépassant à nouveau les 110 dollars le baril, tandis qu'ils attendent également une série de résultats des géants technologiques américains, à commencer par Meta mercredi, et que les doutes resurgissent quant à la dette colossale du secteur.

Dans un contexte d'inflation, les entreprises qui recourent de plus en plus au crédit pour financer leur course à l'IA pourraient bien le payer cher, car les principales banques centrales sont prêtes à relever à nouveau les taux d'intérêt avant la fin de l'année.

Le secteur technologique de l'indice Stoxx 600 .SX8P affiche une baisse de 1,54% en début de séance, suivant ainsi la tendance déjà observée sur les marchés asiatiques, et ce malgré le rebond enregistré par le secteur la veille à Wall Street.

Aux valeurs, à Paris, Schneider Electric SCHN.PA recule de 4% après une augmentation de capital à un prix de 240 euros par action, soit une décote de près de 5% par rapport au dernier cours de clôture.

OVHcloud OVH.PA , qui a annoncé mardi viser une marge d'Ebitda ajustée supérieure à 42,5% pour 2027, grimpe de plus de 10%.

L'action du groupe chimique belge Solvay SOLB.BR recule de 4,9%, au lendemain d'un abaissement de ses perspectives annuelles.

ABB ABBN.S plonge de 6,6% après la publication de ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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ABB
70,160 CHF Swiss EBS Stocks -6,08%
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FTSEurofirst 300 Index - Perso
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Pétrole WTI
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SCHNEIDER ELECTRIC
244,850 EUR Euronext Paris -3,07%
SOLVAY
23,640 EUR Euronext Bruxelles -5,06%
STOXX Europe 600
635,02 Pts DJ STOXX -0,71%
STOXX Europe 600 Technology
1 009,83 Pts DJ STOXX -1,73%
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HAFFNER ENERGY
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SCHNEIDER ELECTRIC
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