L'Europe ouvre dans le rouge après la BCE et la "tech"

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance vendredi au terme d'une semaine marquée par les résultats contrastés des géants technologiques américains et les politiques monétaires des banques centrales des deux côtés de l'Atlantique.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,04% à 8.159,38 points vers 08h08 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,22% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 de 0,09% et le Stoxx 600 de 0,06%.

Les propos modérés sur les baisses des taux du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell mercredi ont refroidi les espoirs d'une nouvelle baisse des taux directeurs américains en décembre, tandis que la BCE a décidé jeudi de prolonger le statu quo en laissant jeudi son taux de dépôt à 2,0%, sans donner d'indication sur ses futures décisions.

L'inquiétude sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) après les résultats de Meta et Microsoft mercredi pèsent également sur les échanges en fin de semaine, bien que les chiffres d'Apple et Amazon jeudi aient dressé un tableau plus reluisant des perspectives financières des géants de la "tech".

Aux valeurs, Viridien bondit de 15% après avoir annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 27% sur un an et un Ebitda ajusté à +70% au troisième trimestre.

L'assureur SCOR abandonne 5,3% malgré un résultat net au-dessus des attentes au troisième trimestre vendredi et le géant de la construction Saint-Gobain abandonne 2,6% après ses résultats.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)