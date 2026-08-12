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L'Europe ouvre dans le désordre, entre impasse au M.-O. et inflation US
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 10:17
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La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes ont ouvert ‌en ordre dispersé mercredi, dans un contexte d'attentisme avant les chiffres de l'inflation ​américaine et alors que les négociations Iran-USA pour la réouverture du détroit d'Ormuz sont au point mort.

À Paris, le CAC 40 perd 0,12% à 8.704,86 points vers ​07h17 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,21% et à Londres, le FTSE 100 .

L'indice EuroStoxx 50 ​est en hausse de 0,14%, le FTSEurofirst ⁠300 de 0,08% et le Stoxx 600 de 0,08%.

Les marchés sont sur le ‌qui-vive alors que le secrétaire du conseil suprême de sécurité nationale iranien, Mohsen Rezaei, a douché les espoirs d'une reprise de ​la navigation par le détroit ‌d'Ormuz en déclarant que la voie resterait fermée tant que ⁠les Etats-Unis n'accepteraient pas les conditions de Téhéran.

En l'absence d'avancées au Moyen-Orient, l'attention des investisseurs se porte vers les États-Unis, où la publication des chiffres de l'indice ⁠des prix à ‌la consommation (CPI) est prévue à 12h30 GMT, alors que la flambée ⁠des prix de l'énergie continue d'alimenter l'inflation dans la première économie mondiale.

"Le ‌sentiment du marché reste mitigé en raison de la persistance des ⁠risques géopolitiques et de l'attente des chiffres de l'inflation américaine", explique ⁠dans une note ‌Kyle Rodda, analyste chez Capital.com.

"L'absence d'informations ou de progrès significatifs dans les négociations, alors ​que l'Iran réaffirme sa volonté de ‌contrôler le détroit d'Ormuz, maintient une pression haussière sur les prix du pétrole et incite à la ​prudence sur les indices américains", ajoute-t-il.

Aux valeurs, TKMS bondit de 10%, le constructeur naval allemand ayant rehaussé ses prévisions pour la deuxième fois en six ⁠mois, tandis que le groupe bancaire néerlandais ABN Amro progresse de 4,12% après ses résultats du deuxième trimestre.

Le géant européen du voyage TUI recule pour sa part de 1,14%, ses résultats du troisième trimestre ayant été plombés par la baisse des réservations et le maintien des prix élevés du kérosène.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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