L'Europe navigue à vue à l'entame d'une semaine chargée

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mais sur une note prudente lundi à l'ouverture, sur fond d'inquiétudes persistantes autour de l'évolution des taux d'intérêt en amont d'une semaine riche en indicateurs économiques.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,24% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent un gain de 0,1% pour le DAX à Francfort, de 0,3% pour le FTSE à Londres et de 0,2% pour le STOXX 600.

Les craintes liées à la flambée des cours du pétrole et à l'envolée des rendements obligataires avaient lourdement pesé sur les marchés d'actions ces dernières semaines.

Mais les investisseurs semblent avoir choisi de mettre de côté leurs inquiétudes la semaine passée, ce qui a permis au CAC de mettre fin à une série de six semaines consécutives de baisse en signant un rebond hebdomadaire symbolique de près de 0,2%.

L'horizon paraît cependant toujours aussi flou sur des marchés financiers qui peuvent certes s'appuyer sur la résistance de l'économie mondiale mais qui commencent à redouter les dégâts provoqués par la récente remontée des taux.

Des marchés qui tournent en rond

"Entre les prix de l'énergie, le rendement des obligations, l'inflation, les tensions au Moyen-Orient et les craintes sur la croissance, les investisseurs naviguent à vue actuellement et doivent sauter à tout moment d'un sujet à l'autre", constate Andreas Lipkow, le responsable de l'analyse chez CMC Markets à Londres.

"On n'a pas vraiment de catalyseur positif majeur pour repartir à la hausse : il faudrait déjà que quelques-uns de tous ces vents contraires finissent par s'affaiblir", explique le stratégiste.

Dans ce contexte, l'annonce de la conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine concernant une réduction tarifaire réciproque de 30 milliards de dollars est accueillie sans grand entrain ce matin.

Signe de la prudence des investisseurs, le rendement des Treasuries à 10 ans continue d'évoluer - à 5,18% - à des sommets de plus de 20 ans.

La vigueur des cours pétroliers alimente en outre l'aversion au risque, le prix du Brent reprenant encore 3,2% à 107,6 dollars.

Autre signe de la retenue des investisseurs, le dollar, actif refuge par excellence, reprend du terrain face à l'euro, qui retombe ce matin à 1,1381, en direction de ses plus bas annuels, dont l'enfoncement risquerait d'alimenter la tendance baissière dans laquelle s'inscrit la monnaie unique.

Le calendrier s'annonce plutôt chargé

Les intervenants devraient rester prudents à l'orée d'une semaine qui s'annonce chargée en statistiques économiques.

Les chiffres de l'emploi américain pour le mois d'octobre, prévus vendredi, retiendront particulièrement l'attention du marché, ainsi que d'autres indicateurs ayant trait au marché du travail, comme le JOLTS et l'ADP.

En attendant, les investisseurs prendront connaissance demain des derniers chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis, qui seront très suivis en perspective de la réunion du mois d'octobre de la Fed.

Micron Technology dévoilera par ailleurs ses résultats trimestriels cette semaine, une publication qui permettra d'évaluer la pérennité de l'engouement autour de la thématique de l'IA.

Vendredi, les trois indices de la Bourse de New York avaient terminé dans le vert, portés par les valeurs de l'IA après que Microsoft a présenté plusieurs nouvelles fonctionnalités pour son application Copilot, parmi lesquelles un outil de programmation et un agent capable de fonctionner en permanence.

Au terme des échanges, le Dow Jones gagnait 0,9%, le S&P 500 prenait 0,5% et le Nasdaq Composite avançait de 0,4%.

Ce rebond a permis au S&P 500 et au Dow d'afficher une performance hebdomadaire positive avec des gains de respectivement 1,2% et 0,3%, tandis que le Nasdaq prenait 2,1% après avoir atteint des plus hauts historiques mardi.

Les contrats à terme indiquent pour l'instant un début de séance dans le rouge.