L'Europe monte après la prolongation de la trêve commerciale USA-Chine

Le reflet d'un tableau numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont légèrement orientées à la hausse mardi en matinée, le marché étant soulagé par la prolongation de la trêve commerciale entre les USA et la Chine.

À Paris, le CAC 40 prend 0,54% à 7.739,74 points vers 07h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,21% et à Francfort, le Dax grappille 0,30%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,29% et le FTSEurofirst 300 de 0,28%. Le Stoxx 600 gagne 0,30%, pratiquement tous ses grands compartiments étant dans le vert mais avec des progressions modestes.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,14% pour le Dow Jones, une baisse de 0,14% pour le Standard & Poor's 500 et un gain de 0,02% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance en repli.

Washington et Pékin ont annoncé lundi prolonger pour 90 jours leur trêve commerciale, s'abstenant de mettre en place des droits de douane réciproques supérieurs à 100%. Cela a alimenté un optimisme prudent dans les échanges en Asie, qui s'observe également en Europe, même si une telle décision ne constitue pas en soi une surprise.

"La prolongation de la trêve sur les droits de douane a été largement intégrée dans les cours, ce qui explique la faible réaction", commente Marc Velan, responsable des investissements chez Lucerne Asset Management.

Les marchés ont surtout le regard tourné vers le sommet prévu vendredi en Alaska entre les présidents américain et russe, Donald Trump et Vladimir Poutine, qui pourrait déboucher sur un accord de cessez-le-feu en Ukraine et dont les conséquences sont multiples.

"La voie diplomatique américano-russe sur le conflit ukrainien reste une inconnue, les traders surveillant une éventuelle surprise géopolitique qui pourrait perturber les voies d'approvisionnement ou les régimes de sanctions", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova.

Les chiffres de l'inflation américaine, qui pourraient donner un aperçu de la trajectoire de baisse attendue des taux de la Réserve fédérale (Fed), sont également surveillés. Les traders tablent actuellement avec une probabilité de 89% sur une réduction de 25 points de base des taux de la Fed en septembre.

En Grande-Bretagne où l'inflation est également surveillée, la croissance des salaires est ressortie mardi en hausse de 5,0% sur la période avril-juin, soit le même rythme que sur les trois mois précédant mai. Cela devrait alimenter de nouveau les débats au sein du MPC, le Comité de politique monétaire, où ses membres ont été divisés la semaine dernière avant de décider d'une baisse des taux directeurs à 4,0%.

Dans l'actualité des entreprises, Valneva bondit de 13% après avoir fait état mardi d'un chiffre d'affaires en hausse de 37,8% sur les six premiers mois de l'année, porté notamment par les ventes de son vaccin Ixiaro/Jespect.

UBS recule de 1,22% après une vente d'environ 16 millions d'actions de la banque par un investisseur.

Entain gagne 1,58% après avoir annoncé que ses perspectives de bénéfice annuel seraient supérieures aux attentes du marché, tandis que Bellway (+2,79%) est porté par ses prévisions de livraisons de logements pour l'exercice 2026.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)