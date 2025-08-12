La France sous la canicule, l'Europe du Sud brûle

Dommages causés par un incendie dans le sud de la France

Quatorze départements français étaient mardi en alerte rouge à la canicule alors qu'une vague de chaleur sévit sur une grande partie du pays ainsi que sur plusieurs pays d'Europe du Sud confrontés à d'importants feux de forêts.

L'épisode caniculaire en France, qui a débuté vendredi dans la moitié sud de l'Hexagone, s'est progressivement étendu au Centre-Est et au Sud-Ouest où des records de température ont été battus lundi.

Il a fait jusqu'à 42,5 degrés Celsius à Sauternes (Gironde), battant le précédent record de 41,8 degrés datant d'août 1906, selon des données de Météo France. Et les températures devraient encore dépasser les 40 degrés mardi dans le Sud-Ouest et la vallée du Rhône.

Cette canicule, d'un "niveau exceptionnel" selon le service météorologique, devrait perdurer encore plusieurs jours.

Elle n'épargne pas non plus les autres pays européens, avec des alertes aux fortes chaleurs déclenchées en Allemagne, en Italie, en Albanie et au Monténégro.

L'Espagne, le Portugal, la Grèce, la Turquie et les pays des Balkans étaient aussi confrontés à des feux de forêt.

"Nous sommes en train de cuire vivants, ça ne peut pas continuer", a déclaré Alexandre Favaios, maire de Vila Real, une commune du Portugal où sévit un incendie depuis 10 jours.

Trois feux de forêt touchent au total le pays où 1.300 pompiers ont été déployés avec le soutien aérien de 14 appareils.

En Espagne, un incendie dans la banlieue de Madrid a fait un mort et brûlé des maisons et des fermes, ont indiqué les autorités régionales.

Plus au sud du pays, à Tarifa, les touristes et le célèbre cuisinier espagnol José Andrés ont filmé les flammes et la fumée noire s'échappant des collines surplombant d'élégantes villas. Plus de 2.000 personnes ont dû être évacuées de la zone.

Selon le service météorologique espagnol AEMET, les températures pourraient atteindre jusqu'à 44 degrés dans certaines régions de l'Espagne. La sécheresse et les conditions venteuses exacerbent le risque d'incendie.

Mardi, au moins 32 incendies faisaient rage dans les régions de Castille et León et plus de 1.200 pompiers ont été déployés.

INCENDIES EN SÉRIE

En Albanie, des pans entiers de forêts et de terres agricoles ont été ravagés par des incendies ces derniers jours et des hélicoptères en provenance de la République tchèque, de la Slovaquie et des Émirats arabes unis ont aidé mardi le pays à maîtriser 19 incendies de forêt distincts.

Au Monténégro voisin, les autorités, appuyées par des hélicoptères serbes et croates, ont maîtrisé mardi un incendie près de la capitale Podgorica.

En Grèce, des incendies attisés par des vents violents ont provoqué l'évacuation de plusieurs villages et d'un hôtel sur les îles touristiques de Zante et Céphalonie, en mer Ionienne, ainsi que sur quatre autres régions du continent.

En Turquie, un important incendie faisait rage pour la deuxième journée consécutive dans la province de Çanakkale, au nord-ouest du pays. Des centaines d'habitants ont été évacués.

(Reportage Pietro Lombardi et David Latona à Madrid, Andrei Khalip à Lisbonne, Angeliki Koutantou à Athènes, Fatos Bytyci à Finiq en Albanie, Stevo Vasiljevic à Podgorica, rédigé par Aislinn Laing; Blandine Henault pour la version française, édité par Kate Entringer)