L'Europe marque le pas

Les places européennes commencent à s'essouffler après leur récent rallye haussier et ne s'éloignent pas beaucoup de leur point d'équilibre. Après 1h30 de cotation, le CAC 40 s'affiche en légère progression de 0,11%, à 8 457 points. Le marché parisien vient d'enchaîner quatre séances consécutives de hausse, une série inédite depuis la fin novembre 2025, pour un gain cumulé de 3,50%. Ailleurs en Europe, le DAX 40 recule de 0,35%, et le FTSE 100 est en petite baisse de 0,15%.

Les grands indices du Vieux Continent profitent donc de ce début de séance pour procéder à une consolidation horizontale après leur récente hausse liée à l'accord-cadre trouvé entre l'Iran et les Etats-Unis, qui a notamment permis aux cours de l'or noir de revenir sur leurs niveaux de début mars, juste après le début du conflit.

Ce matin, le pétrole est encore en baisse, -0,59%, à 78,93 dollars pour le Brent à Londres et -1%, à 75,80 pour le WTI à New York. Les investisseurs espèrent désormais une réouverture rapide du détroit d'Ormuz et une reprise du trafic maritime afin de limiter les pressions inflationnistes et les inquiétudes sur des resserrements monétaires.

Aujourd'hui, il sera question de politique monétaire avec la décision, dans la soirée, de la Réserve fédérale sur ses taux. La Fed devrait observer un statu quo pour le premier FOMC de son nouveau président Kevin Warsh, dont la conférence de presse devrait être un peu plus suivie que d'habitude.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro est en très léger repli face au billet vert (-0,07%) et se négocie contre 1,1602 dollar.

Quelques statistiques à surveiller

Les investisseurs se concentreront à 11h sur les données de l'inflation dans la zone euro du mois de mai. Elle est attendue en hausse de 0,1% et de 3,2% en rythme annuel.

Dans l'après-midi, il faudra surveiller aux Etats-Unis les ventes au détail, les promesses de ventes de logements et les stocks de pétrole.

Du côté des valeurs

Dans l'actualité des entreprises, Orange signe la plus forte baisse du CAC 40 avec un repli de 3,60%. Barclays a repris le suivi du titre avec une opinion à pondération en ligne et une cible de cours de 17 euros.

En revanche, dans le rouge, Medincell chute de 12,06%, la société a publié des résultats annuels en nette baisse.

Ailleurs en Europe, la séance est également compliquée pour BMW qui trébuche de 6,29%. Hier soir, le constructeur automobile allemand a révisé à la baisse certaines de ses prévisions financières en coupant notamment de moitié son objectif de marge.