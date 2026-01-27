L'Europe, hormis Francfort, finit dans le vert avec la finance

Le graphique de l'indice allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes, hormis Francfort, ont terminé en hausse mardi, soutenues par le secteur de la finance et l'actualité des entreprises qui ont relégué au second plan les récentes craintes sur le commerce et la géopolitique.

À Paris, le CAC ‍40 a fini sur un gain de 0,27% à 8.152,82 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,58%. Le Dax allemand a reflué de 0,10% au terme d'une séance hésitante, plombé essentiellement par les valeurs liées à la consommation et aux nouvelles technologies.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,71% et le FTSEurofirst 300 0,65%. Le Stoxx 600, ‌qui a terminé en hausse de 0,59%, a été tiré par les "utilities" (+1,17%) et la banque (+1,81%).

"Les fondamentaux du secteur bancaire se sont nettement améliorés. Nous prévoyons une accélération de la croissance des prêts et nous pourrions observer de nouvelles surprises positives au niveau des bénéfices cette année", a déclaré Ciaran Callaghan, directeur ​d'études sur les actions européennes chez Amundi.

Au moment de la clôture en Europe, l'indice Dow Jones recule de 0,66%, affecté par une proposition de l'administration ⁠de Donald Trump sur le programme Medicare Advantage qui a déçu les investisseurs, entraînant notamment une chute de 19,40% de UnitedHealth et une baisse de 1,16% du compartiment de la santé.

Les deux autres grands indices à Wall Street sont toutefois bien orientés, avec notamment ⁠General Motors (+9,05%) et UPS (+3,98%). Le Standard & Poor's 500, en hausse ‍de 0,49%, a touché un record en séance, tandis que le Nasdaq avance de 0,99%, à la veille du coup ⁠d'envoi de la publication des résultats des "Sept Magnifiques", les mastodontes technologiques américaines.

En Europe, le sentiment des investisseurs a également été guidé essentiellement par des facteurs propres aux entreprises alors que les tensions sur le Groenland sont retombées.

VALEURS EN EUROPE

Kering a avancé de 0,73%, la marque chinoise d'articles de sport Anta Sports Products ayant annoncé le rachat ​de la participation de 29,06% de la famille Pinault dans Puma (+9,02%).

ID Logistics a perdu 0,95% après ses résultats annuels.

Dr Martens a plongé de 11,56%, ses perspectives pour 2026 ayant déçu après un ralentissement des ventes trimestrielles.

LES INDICATEURS DU JOUR

La confiance des ménages en France est restée stable en janvier, comme attendu, selon l'enquête mensuelle de conjoncture ⁠publiée par l'Insee.

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est dégradée en janvier, avec un indice à 84,5 après 94,2 en décembre, montre l'enquête mensuelle ​du Conference Board.

CHANGES

Le dollar recule pour la quatrième séance consécutive, de 0,80% face à un panier de devises de ​référence, tombant à un creux de quatre ​mois, alors que les opérateurs surveillent une possible intervention coordonnée des autorités américaines et japonaises sur le marché des changes et la décision de politique monétaire de ​la Fed qui a entamé une réunion de deux jours.

L'euro avance de 0,91%, à 1,1986 ⁠dollar, proche d'un pic depuis juin 2021, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3790 dollar (+0,82%), au plus haut depuis octobre 2021.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans grappille un point de base, à 4,2213%, avant la pause attendue sur les taux de la Fed.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini stable, à 2,8713%, et celui du deux ans a perdu 1,3 point de base, à 2,1002%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à dix ans s'est réduit autour de 56 ‌points de base alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu devrait de nouveau échapper à deux nouvelles motions de censure.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse à la suite des perturbations causées par une tempête hivernale aux Etats-Unis et la lente reprise de l'exploitation d'un gisement pétrolier kazakh.

Le Brent progresse de 1,92% à 66,84 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,09% à 61,89 dollars.

MÉTAUX

L'or se rapproche de son record de 5.110,50 dollars l'once, atteint lundi, sur fond d'incertitude entourant la politique du président américain Donald Trump.

Le cours de l'or au comptant prenait 1,51% à 5.089,87 dollars l'once au moment de la clôture des Bourses en Europe.

A ‌SUIVRE MERCREDI :

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)