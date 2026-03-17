L'Europe garde le cap avant la Fed dans un contexte géopolitique tendu
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 12:09
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé mardi que des frappes menées dans la nuit en Iran avaient permis "d'éliminer" Ali Larijani, figure majeure du régime iranien, ainsi que le général Gholamréza Soleimani, commandant de la milice du Bassidj, sans confirmation officielle à ce stade de Téhéran.
Le conflit entre dans sa troisième semaine, sans perspective d'apaisement, Israël ayant frappé Téhéran et Beyrouth tandis que l'ambassade américaine à Bagdad a été visée.
"A l'heure actuelle, trois scénarios se dessinent : un cessez-le-feu total, une extension des combats sur le terrain pour un conflit plus long ou une guerre totale au niveau d'intensité actuel qui durerait davantage. Si les États-Unis semblent désormais chercher une issue, il leur sera difficile d'y mettre fin seuls, le président américain ne contrôlant pas toutes les dynamiques enclenchées. Comme en Ukraine, malgré les efforts de Trump, il n'est pas aisé de mettre fin aux guerres", analyse Anna Rosenberg, responsable géopolitique chez Amundi Investment Institute.
Dans ce contexte, la Fed entame ce mardi une réunion de politique monétaire de deux jours, sur fond de craintes des marchés quant aux répercussions économiques du conflit et à un possible regain d'inflation lié à la flambée des prix du pétrole. Vers 12h00, le Brent gagnait plus de 2% à 103,09 dollars.
Du côté des valeurs, Sartorius Stedim Biotech signe la plus forte hausse du SBF 120, bondissant de plus de 6% après avoir annoncé viser, à partir de 2027, une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 9% et 12% par an à taux de change constants.
Ailleurs en Europe, Fraport progresse de plus de 3%, le groupe aéroportuaire allemand anticipant une hausse de son résultat d'exploitation courant cette année.
Sur le marché des changes, l'euro avance de 0,07% à 1,1506 USD.
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