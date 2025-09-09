L'Europe finit sur une note prudente, France et Fed sont scrutés

Le graphique de l'indice allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

(Reuters) -Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse mardi, à l'exception du Dax allemand, la prudence restant de mise en raison de l'incertitude qui règne autour de la politique française et du fait que les investisseurs concentrent leur attention sur les décisions de politique monétaire qui seront prises dans les prochains jours.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,19% à 7.749,39 points. A Francfort, le Dax a reculé 0,31%, touché par la baisse du secteur industriel, et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une hausse de 0,17%, le FTSEurofirst 300 a progressé de 0,07% et le Stoxx 600 a avancé de 0,09%.

Les investisseurs n'ont pas semblé trop surpris mardi par les bouleversements politiques en France, même si l'incertitude persiste quant au successeur de François Bayrou, qui a présenté mardi sa démission comme Premier ministre au président Emmanuel Macron.

L'Elysée a fait savoir que le chef de l'Etat nommerait un nouveau Premier ministre "dans les tout prochains jours" et, selon une source gouvernementale, la nomination pourrait intervenir plus tard dans la journée.

Outre les turbulences politiques qui agitent la deuxième économie de la zone euro, les investisseurs ont les yeux rivés sur les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale américaine (Fed), qui s'oriente vers une baisse des taux la semaine prochaine en raison du ralentissement du marché du travail.

L'économie américaine a en effet créé 911.000 emplois de moins au cours des 12 mois jusqu'en mars que ce qui avait été estimé précédemment, selon les données publiées mardi par le département du Travail, ce qui suggère que la croissance de l'emploi avait déjà stagné avant l'augmentation des droits de douane annoncée en printemps par le président Donald Trump.

"Ces révisions très négatives de l'emploi, après les déceptions récentes, rendent possible une baisse de taux de la Fed de 50 bps. Même si la Fed venait à ne baisser que de 25 bps, le fait que les conditions du marché du travail soient nettement moins bonnes que ce l'on pouvait penser il y a quelques semaines la poussera à une série de baisses de taux sur les mois à venir", écrit dans une note Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques de CPRAM.

D'autres indicateurs relatifs à l'état du marché du travail aux États-Unis ont déjà semé le doute parmi les investisseurs et renforcé depuis cet été les paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Fed en septembre.

VALEURS

Kering, dont le nouveau directeur général Luca de Meo, présentera au printemps 2026 une feuille de route stratégique, a perdu 2,3% tandis que Puma a reculé de 3% après les déclarations de François-Henri Pinault, président du groupe de luxe français, qui a indiqué mardi que la participation de la holding familiale Artemis dans le fabricant allemand d'articles de sport n'était "pas un actif stratégique".

Anglo American a gagné 9% à Londres après avoir annoncé mardi avoir accepté de fusionner avec le groupe canadien Teck Resources, ce qui constituerait la plus importante opération de fusion-acquisition dans le secteur minier depuis plus d'une décennie.

Le géant du luxe Burberry a fini en baisse de 8,2%, deux sources du marché évoquant des commentaires prudents lord d'une conférence du secteur à Milan.

En Italie, Monte dei Paschi di Siena a gagné 6,2% après avoir obtenu 62% du capital de Mediobanca (+5,9%).

A WALL STREET

Les principaux indices de Wall Street évoluent sans direction claire mardi, la révision à la baisse des chiffres de l'emploi ayant maintenu intactes les anticipations de baisse des taux d'intérêt de la Fed.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones avance 0,32%, le Standard & Poor's 500 grapille 0,04% et le Nasdaq Composite recule de 0,06%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En France, la production industrielle s'est repliée moins que prévu en juillet, à -1,1%, montrent les données publiées mardi par l'Insee.

CHANGES

Le dollar gagne 0,19% face à un panier de devises de référence au cours d'une séance plutôt volatile et avant les données sur l'inflation américaine prévues jeudi.

L'euro perd 0,31% à 1,1725 dollar.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain progressent, même s'ils ont brièvement reculé après une révision à la baisse des données de référence sur l'emploi.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 3,2 points de base à 4,0780%. Le deux ans avance de 4,3 points de base à 3,5377%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 2,7 points de base à 2,6654%. Le deux ans à quant a lui gagné 2,4 points de base à 1,9471%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a fini quasi stable à 3,4759%. Le deux ans a en revanche pris 3 point de base à 2,0510%.

Le "spread" ou écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française à 10 ans - qui permet de mesurer la prime de risque associée à la dette française - a fini à 80,64 points de base après avoir touché plus tôt en séance un pic à 83,38.

PÉTROLE

Les prix du pétrole avancent après que l'armée israélienne a déclaré avoir mené une attaque contre les dirigeants du Hamas au Qatar.

Le Brent prend 1,14% à 66,77 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,22% à 63,02 dollars.

MÉTAUX

Le prix de l'or a atteint un niveau record mardi à 3.659,10 dollars l'once, soutenu par la faiblesse de la monnaie américaine et la baisse des rendements obligataires, alors que les anticipations croissantes d'une baisse des taux de la Fed en septembre stimulent la demande pour le métal précieux.

Il ressort à 3.643,59 dollars à 15h40 GMT.

A SUIVRE LE 10 SEPTEMBRE :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault et Benjamin Mallet)