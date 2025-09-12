L'Europe finit sans direction, la France attend le verdict de Fitch

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

(Reuters) -Les Bourses européennes ont terminé sur de faibles variations vendredi à l'issue d'une séance sans grand catalyseur au cours de laquelle les investisseurs ont revu leurs paris de nouvelles baisses des taux par la Banque centrale européenne (BCE), tandis que la Réserve fédérale (Fed) semble déterminée à reprendre son cycle d'assouplissement dans les prochains jours.

En France, la révision de la note de crédit par l'agence de notation Fitch sera très surveillée vendredi soir.

À Paris, le CAC 40 a grappillé 0,02% à 7.825,24 points vers. À Francfort, le Dax a reculé de 0,06% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini inchangé, le FTSEurofirst 300 a perdu 0,09% et le Stoxx 600 a diminué de 0,11%.

Sur la semaine, les principaux indices enregistrent en revanche des gains importants : le CAC 40 a pris 1,9% et le Stoxx 600 1,01%.

La politique monétaire a donné le ton sur les marchés cette semaine : alors que la Fed devrait certainement baisser ses taux la semaine prochaine après plusieurs mois de pause - ce qui a permis à la Bourse de New York d'atteindre nouveaux records -, Francfort pourrait maintenir le statu quo pendant plusieurs mois, voire en avoir fini avec à son cycle d'assouplissement.

Les grands courtiers internationaux s'attendent en effet à ce que la BCE maintienne ses taux d'intérêt inchangés plus longtemps, jusqu'en 2026, et certains prévoient même que la prochaine mesure sera une hausse, après que l'institut monétaire a annoncé jeudi une deuxième pause consécutive et présenté des perspectives optimistes en matière de croissance et d'inflation.

Aux Etats-Unis, une série de données peu optimistes sur le marché du travail a fini par convaincre les investisseurs que la Fed donnera un répit à l'économie mercredi en réduisant les coûts d'emprunt de 25 points de base, ce qui constituerait la première baisse des taux de l'institution depuis décembre 2024.

La semaine qui s'écoule a par ailleurs été intense en France, où François Bayrou, privé de la confiance de l'Assemblée nationale, a perdu son poste de Premier ministre et a été rapidement remplacé par Sébastien Lecornu, qui a désormais pour mission d'élaborer un budget 2026 dans un contexte de détérioration des finances publiques.

L'agence Fitch publiera vendredi soir sa révision de la note de crédit de la France et les acteurs du marché se préparent à une éventuelle dégradation.

VALEURS

Les spécialistes des titres-restaurant Edenred et l'ancienne division de Sodexo, Pluxee, ont perdu 6,4% et 6,2% respectivement après une information du journal Les Echos évoquant un projet de taxe en France sur les avantages aux salariés.

Robertet a pris 4,1% après que le fabricant français de matières premières pour parfums a annoncé une hausse de son bénéfice au premier semestre et confirmé ses prévisions pour l'exercice fiscal.

Vallourec, qui a annoncé jeudi soir avoir remporté un contrat auprès du groupe brésilien Petrobras, a gagné 3,3%.

Ailleurs en Europe, le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis a abandonné 2,8% après que Goldman Sachs a abaissé sa recommandation sur le titre en raison de la concurrence croissante des médicaments génériques.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones cède 0,40%, le Standard & Poor's 500 perd 0,03% et le Nasdaq Composite gagne 0,35%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En France, l'indice des prix à la consommation harmonisé selon les normes européennes (IPCH) a augmenté de 0,8% sur un an en août, conformément à la première estimation, montrent les données définitives publiées vendredi par l'Insee.

Aux Etats-Unis, le moral des ménages américains s'est dégradé plus que prévu en septembre, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés vendredi.

CHANGES

Le dollar gagne 0,19% face à un panier de devises de référence. Le billet vert s'était déprécié la veille dans un contexte d'espoirs renforcés sur les baisses des taux de la Fed.

L'euro perd 0,12% à 1,1719 dollar après avoir progressé jeudi, les traders ayant réduit leurs paris sur une nouvelle baisse des taux de la BCE.

TAUX

Les rendements des obligations d'État européennes ont fini la séance en hausse, les investisseurs anticipant un statu quo de la BCE plus long que prévu, et en attendant la révision de la note de crédit de la France par Fitch dans la soirée.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris plus de 6 points de base à 2,7134%. Le deux ans a progressé de 3,3 points de base à 2,0189%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a progressé de 6,5 points de base à 3,5037%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans prend plus de 6 points de base à 4,0739% après être tombé sous la barre des 4% pour la première fois depuis avril lors de la séance précédente. Le deux ans gagne près de 4 points de base à 3,5681%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole augmentent de près de 2% vendredi à la suite d'une attaque de drones signalée par Moscou contre un terminal russe d'exportation de pétrole et de carburant sur la mer Baltique.

Le Brent prend 1,9% à 67,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,78% à 63,48 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)