Evreux: le conducteur ayant écrasé un homme devant un bar en détention provisoire

Le bar à vin La Winery, dans le centre-ville d'Evreux, le 30 août 2025 ( AFP / Xavier GALIANA )

Le conducteur ayant percuté plusieurs personnes fin août devant un bar à vin à Evreux (Eure), faisant un mort, est poursuivi pour "meurtre par une personne en état d'ivresse manifeste" et a été placé en détention provisoire, a fait savoir vendredi le procureur de la République d'Evreux.

Dans la nuit du 29 au 30 août, une voiture a percuté plusieurs personnes devant un bar à vin d'Evreux, alors que des dizaines de personnes se trouvaient à l'extérieur.

Une rixe avait éclaté dans ce bar et les videurs avaient fait évacuer les lieux. Un groupe impliqué dans cette altercation, composé d'une femme et de trois hommes, avait voulu repartir en voiture, mais avait été pris à partie en repassant devant le bar. La femme et son frère étaient sortis du véhicule et avaient été frappés, tandis que leurs proches repartaient en voiture.

La voiture était revenue à vive allure en marche arrière et avait percuté leur ami resté sur place, un homme âgé de 35 ans. L'autopsie a confirmé que son décès est dû au fait que la voiture lui a roulé dessus alors qu'il était à terre, selon un communiqué du procureur Rémi Coutin.

Le conducteur du véhicule, qui avait bu et consommé des stupéfiants, avait été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Lorsqu'il avait appris ce qui s'était passé, il avait dû être hospitalisé dans un centre spécialisé en psychiatrie.

Il a quitté ce centre hospitalier le 8 septembre. Les "enquêteurs l’ont à nouveau aussitôt placé en garde à vue", a fait savoir le procureur. "Il conteste avoir voulu tuer qui que ce soit", a précisé Rémi Coutin.

L'homme de 40 ans est poursuivi pour "meurtre par une personne en état d'ivresse manifeste, tentative de meurtre par une personne en état d’ivresse manifeste, conduite en état alcoolique et après usage de produits stupéfiants" et a été placé en détention provisoire vendredi, a détaillé le procureur.

Quatre autres personnes, dont la propriétaire du véhicule et trois hommes impliqués dans la rixe, ont été placées en garde à vue puis sous contrôle judiciaire.