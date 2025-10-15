L'Europe finit en ordre dispersé, LVMH s'envole

Le reflet d'un tableau numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi et Wall Street était orientée à la hausse à la mi-séance avec de solides publications d'entreprises dans la banque, le luxe et les semi-conducteurs.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 1,99% à 8.077 points, soutenu principalement par LVMH qui a dopé le secteur européen du luxe. Le Footsie britannique a en revanche reculé de 0,30% en raison d'inquiétudes budgétaires, tandis que le Dax allemand a reflué de 0,11%, pénalisé par Rheinmetall et le secteur européen de la défense.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,95% et le FTSEurofirst 300 0,64%. Le Stoxx 600 a pris 0,57%, pratiquement tous ses grands secteurs ayant terminé dans le vert, avec la consommation cyclique en tête.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,18%, le Standard & Poor's 500 de 0,45% et le Nasdaq de 0,68% après les solides résultats trimestriels de Bank of America et Morgan Stanley, tandis que le secteur des semi-conducteurs est soutenu par les comptes financiers d'ASML.

Les résultats d'entreprises ont également dominé les échanges en Europe alors que les prévisions de bénéfices des sociétés du Stoxx 600 pour le troisième trimestre se sont améliorées ces dernières semaines. Les analystes anticipent une croissance moyenne des bénéfices de 0,5%, selon les données LSEG IBES, contre une baisse de 0,6% observée au début de la saison des résultats.

VALEURS EN EUROPE

LVMH s'est envolé de 12,21% après avoir fait état de ventes trimestrielles en hausse et indiquer observer des signes d'amélioration en Chine. Dans son sillage, Kering, Hermès, Moncler, Burberry, Richemont et Swatch ont également avancé.

Dans le secteur télécoms européen (+0,64%), Bouygues et Orange ont grimpé respectivement de 7,38% et 3,27% après avoir remis avec Iliad une offre pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France. Telecom Italia a progressé de 0,65% avec la résurgence d'une possible consolidation des opérateurs télécoms en Italie.

TotalEnergies a pris 3,70% après avoir annoncé viser une hausse de ses résultats au troisième trimestre avec l'amélioration des marges de raffinage.

ASML s'est adjugé 3,12%, le premier fournisseur mondial d'équipements pour la fabrication de puces informatiques ayant dépassé les attentes du marché pour les commandes du troisième trimestre et les prévisions du quatrième trimestre.

Aurubis a chuté de 6,48% en raison de la cession par Salzgitter d'une partie de sa participation dans le producteur allemand de cuivre, ce qui met fin aux spéculations de rachat du groupe.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une hausse surprise, avec un indice "Empire State" à 10,7 après -8,7 en septembre, montre l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.

La production industrielle en zone euro a baissé moins que sur un mois en août, montrent les données publiées mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

CHANGES

Le dollar recule de 0,30% face à un panier de devises de référence alors que Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), a laissé mardi la porte ouverte à de nouvelles baisses de taux, malgré l'absence de données sur l'économie américaine en raison du "shutdown" qui se poursuit.

L'euro avance de 0,29%, à 1,1640 dollar, sur fond notamment d'optimisme sur la situation politique en France.

La livre sterling s'échange à 1,3397 dollar, en hausse de 0,62%, la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, ayant confirmé que des hausses d'impôts étaient envisagées dans le budget qui sera présenté le 26 novembre, tandis que l'attention du marché reste focalisée sur la trajectoire des taux de la Banque d'Angleterre (BoE).

TAUX

Le rendement de l'OAT française à dix ans a fini en forte baisse, de 7,5 points de base, à 3,33%, tandis que l'écart avec le Bund allemand de même échéance s'est rétrécit à 77 points, la perspective d'une dissolution de l'Assemblée nationale et d'élections législatives anticipées en France semblant s'éloigner.

Le rendement du Bund allemand à dix ans reflue à 2,55%.

Au moment de la clôture en Europe, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,02%, après avoir fluctué entre 3,99 et 4,03% en séance, les derniers commentaires de responsables américains comme Jamieson Greer et Scott Bessent laissant planer un doute sur la possibilité d'un accord commercial avec la Chine.

PÉTROLE

Les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (IEA) sur une offre excédentaire en 2026 et les tensions commerciales sino-américaines qui pourraient réduire la demande de brut pèsent sur les cours pétroliers.

Le Brent reflue de 0,58% à 62,04 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,44% à 58,42 dollars le baril.

MÉTAUX

L'or au comptant prenait 1,19% à 4.191,69 dollars l'once vers 16h00 GMT, après avoir atteint un record de 4.217,95 dollars en séance.

Le métal jaune est soutenu par des anticipations de nouvelles baisses des taux directeurs aux Etats-Unis et l'incertitude économique et géopolitique.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)