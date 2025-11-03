L'Europe finit en ordre dispersé après les PMI

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est affiché à la bourse de Francfort.

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, après une journée marquée par la publication de données économiques et alors que s'amorce une nouvelle semaine chargée en résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,14% à 8.109,79 points. A Francfort, le Dax a avancé de 0,63% et à Londres, le FTSE 100 a perdu 0,16%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,23%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,08% et le Stoxx 600 a avancé de 0,02%.

Ce lundi, les investisseurs sont restés encore focalisés sur les événements de la semaine dernière, notamment les réunions des banques centrales et l'accord entre les États-Unis et la Chine sur une trêve commerciale d'un an, qui correspondait largement aux attentes. Mais des doutes subsistent quant à la durée de cette trêve.

Plusieurs responsables de la politique monétaire ont fait part vendredi de leur mécontentement face à la décision de la banque centrale américaine de baisser ses taux d'intérêt. Le président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, avait pour sa part affirmé la semaine dernière, à l'issue de la réunion de l'institution, qu'une nouvelle réduction en décembre n'était pas garantie, ce qui a refroidi les marchés.

Aux Etats-Unis, l'optimisme autour de l'IA a propulsé les marchés vers des sommets historiques après que plusieurs entreprises "Sept Magnifiques" ont annoncé une forte augmentation de leurs dépenses dans ce domaine technologique.

Après les "Sept Magnifiques", les résultats d'autres grands noms du secteur technologique, en plein essor grâce à l'intelligence artificielle (IA), sont au programme ces prochains jours, dont ceux des fabricants de semi-conducteurs Advanced Micro Devices, Qualcomm et de la société d'analyse de données Palantir.

Au programme de la première semaine de novembre figure aussi la décision de la Banque d'Angleterre en matière de politique monétaire, qui fera l'objet d'une attention particulière, tout comme une série de données privées sur l'économie américaine, très suivies en l'absence de chiffres officiels alors que le prolonge la fermeture des administrations fédérales américaines.

Par ailleurs, selon une enquête publiée lundi, l'activité manufacturière de la zone euro a stagné en octobre, les nouvelles commandes ayant marqué le pas et les effectifs ayant diminué, malgré une production qui a continué de progresser pour le huitième mois consécutif.

"Dans le secteur manufacturier de la zone euro, nous pouvons tout au plus parler d'une reprise économique très délicate", estime Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

VALEURS

Orange, qui a déclaré vendredi avoir conclu un accord non-engageant avec Lorca pour acquérir l'intégralité de l'opérateur espagnol MasOrange, a avancé de 0,14%.

Le groupe d'ingénierie navale GTT, qui a relevé vendredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et d'Ebitda, a progressé de 8,74%.

Ailleurs en Europe, Campari a perdu 2,42% alors que la police fiscale italienne a déclaré vendredi avoir saisi des actions d'une valeur de 1,29 milliard d'euros auprès d'une holding basée au Luxembourg qui contrôle le groupe italien de boissons, pour fraude fiscale présumée.

Les actions des constructeurs automobiles européens ont progressé après que la Chine a déclaré samedi qu'elle envisagerait des exemptions pour les exportations de puces affectées par la saisie du fabricant de puces Nexperia par le gouvernement néerlandais.

L'indice européen des automobiles et des pièces détachées a avancé de 0,53%. Volkswagen, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis, BMW et Porsche ont pris entre 0,88% et 2,30%.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones abandonne 0,39%, tandis que le Standard & Poor's 500 gagne 0,08% et le Nasdaq Composite prend 0,33%.

Amazon a atteint un niveau record après avoir signé un contrat pluriannuel de 38 milliards de dollars pour fournir des services de cloud computing à OpenAI, donnant ainsi au fabricant de ChatGPT accès aux processeurs graphiques de Nvidia.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le secteur manufacturier allemand a montré peu de signes de reprise en octobre, la croissance de la production s'étant à nouveau ralentie, selon une enquête publiée lundi.

L'activité dans le secteur manufacturier français s'est moins contractée qu'initialement estimé en octobre, mais elle est restée dans une situation difficile au cours du premier mois du quatrième trimestre, la production et les nouvelles commandes ayant encore enregistré des baisses marquées, montre une autre enquête.

Au Royaume-Uni, les usines britanniques ont connu leur meilleur mois depuis un an en octobre, mais la reprise a été stimulée par un rebond ponctuel dû au redémarrage de la production du constructeur automobile Jaguar Land Rover (JLR) après avoir été victime d'une cybertattaque.

L'activité manufacturière aux Etats-Unis a baissé de manière inattendue en octobre, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi.

CHANGES

Le dollar est stable face à un panier de devises de référence après avoir atteint lundi son plus haut niveau depuis trois mois face à l'euro, prolongeant ses gains de la semaine dernière sur fond de doutes quant à la perspective d'une nouvelle baisse des taux de la Fed cette année.

L'euro perd 0,04% à 1,1529 dollar.

TAUX

Les rendements américains évoluent peu: le taux des Treasuries à dix ans avance de 1,5 point de base à 4,1163%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a pris trois points de base, à 2,663%.

Le taux de l'OAT française de même échéance a gagné deux points de base, à 3,44%, dans un contexte de discussions budgétaires difficiles au Parlement.

PÉTROLE

Les prix du pétrole évoluent peu malgré l'annonce de l'intention de l'Opep+ de ne pas augmenter sa production au premier trimestre 2026, le marché étant pénalisé par les craintes d'une surabondance de l'offre de pétrole et par la faiblesse des données industrielles en Asie.

Le Brent avance de 0,63% à 65,18 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,66% à 61,38 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)