L'Europe finit en nette hausse, le Moyen-Orient suscite des espoirs

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX à la Bourse de Francfort

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse lundi, portées par les espoirs ‌d'avancées diplomatiques au Moyen-Orient, en plus du recul des cours pétroliers.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,92% à 8.138,94 points. À Francfort, le Dax a avancé de ​1,07% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,75%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 1,31%, le FTSEurofirst 300 de 1,04% et le Stoxx 600 de 1,04%.

La séance a été rythmée par le regain d'espoirs au Moyen-Orient, face à l'apaisement des craintes concernant l'approvisionnement en pétrole, conjugué aux perspectives d'avancées diplomatiques pour espérer mettre fin au conflit ​qui dure depuis fin février et dont les répercussions éreintent les marchés.

Les données satellitaires montrent que le volume de pétrole saoudien transitant par le détroit d'Ormuz s'élevait en moyenne à 2,9 millions de barils par jour au ​cours des six derniers jours, contre seulement 700.000 barils par jour en août.

Sur le ⁠plan diplomatique se tient cette semaine l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), au cours de laquelle Donald Trump déclare qu'il pourrait rencontrer le président iranien Massoud Pezeshkian.

La ‌prudence reste toutefois de mise face aux menaces persistantes sur le terrain, les Houthis du Yémen s'efforçant d'isoler la côte de la mer Rouge des zones encore contrôlées par les forces soutenues par l'Arabie saoudite.

Par ailleurs, des sources ont indiqué à Reuters que le ​président américain s'était entretenu dimanche par téléphone avec son homologue yéménite ‌Rachad al Alimi, qui a sollicité l'aide militaire des États-Unis, sans que le président américain ne prenne d'engagement direct.

Outre ⁠le Moyen-Orient, les investisseurs attendent également la rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping, espérant une prolongation de leur trêve commerciale, qui doit prendre fin le 10 novembre.

En ce début de semaine, l'agenda des indicateurs économiques reste calme, avant les indices des directeurs d'achat (PMI) mercredi.

"La publication des indicateurs d'activité PMI européens n'aura qu'un faible ⁠intérêt, car ils ne prennent pas ‌pleinement en compte la problématique énergétique, qui redevient centrale", a déclaré Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, dans une ⁠note.

Par ailleurs, l'inflation en Allemagne devrait rester élevée pendant un certain temps en raison de la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient et des réformes ‌du système de santé prévues pour 2027, a déclaré la Bundesbank dans son rapport mensuel.

VALEURS

Ipsen a perdu 5,13%, le laboratoire français se trouvant pénalisé par ⁠l'approbation aux États-Unis d'un générique concurrent de son médicament phare, Somatuline, une forme de lanréotide utilisée pour traiter l'acromégalie, ⁠les tumeurs neuroendocrines gastro-intestinales et pancréatiques et ‌le syndrome carcinoïde.

Ayvens recule de 2,0% après avoir annoncé prévoir une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) comprise entre 14% et 16% en 2029, le groupe de location automobile ​présentant ses nouveaux objectifs stratégiques alors que s'achève l'exécution de son plan précédent, "PowerUP 2026".

Société Générale ‌a progressé de 1,7% après avoir relevé son objectif de rentabilité pour 2029.

À WALL STREET

Au moment de la clôture en Europe, Wall Street reste dans le vert, le Dow Jones avançant de 0,46%, ​le Standard & Poor's 500 de 1,13% et le Nasdaq Composite de 1,71%.

CHANGES

Le billet vert progresse alors que les marchés évaluent la probabilité d'une nouvelle hausse des taux par la Fed.

Le dollar gagne 0,18% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,13% à 1,1468 dollar.

TAUX

Sous tension, le marché obligataire tente une ⁠désescalade avec le repli des cours pétroliers.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3,5 points de base à 4,9613%. Le deux ans cède 0,5 point de base à 4,7376%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans est resté inchangé à 3,4526%. Le deux ans a lâché 0,7 point de base à 3,1978%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent et le Brent repasse sous la barre des 100 dollars le baril, face aux espoirs d'avancées diplomatiques et concernant les exportations saoudiennes.

Le Brent perd 3,75% à 99,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 4,58% à 95,71 dollars.

AUCUN INDICATEUR CLÉ À L'AGENDA DU JOUR

(Rédigé par Coralie Lamarque)