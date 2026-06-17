L'Europe finit en légère hausse, entre géopolitique et rendez-vous très attendu avec la Fed

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,26% et le Stoxx 600 a gagné 0,45%

* Wall Street prudente à mi-séance

* La décision de politique monétaire de la Fed attendue à 18h00 GMT

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en légère hausse mercredi, à l'exception de Paris, se montrant plus prudentes vers la fin de la séance, après que Donald Trump a laissé entendre que le protocole avec l'Iran pouvait encore être modifié, et dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en baisse de 0,20% à 8.430,79 points. Le Footsie britannique .FTSE a en revanche pris 0,14% et le Dax allemand

.GDAXI a grappille 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini en hausse de 0,64%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 0,56% et le Stoxx 600 .STOXX a progressé de 0,45%.

Le marché évolue dans un climat globalement optimiste depuis que l'Iran et les États-Unis ont annoncé dimanche un accord-cadre visant à mettre fin à leur conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui a entraîné une nette baisse des prix du pétrole et amélioré le moral des opérateurs.

Dans l'attente des négociations qui suivront sa signature officielle vendredi et tandis que certains détails sur son contenu commencent à être divulgués, le président des États-Unis, qui participe ces jours-ci au sommet du G7 à Evian (Haute-Savoie), a de nouveau menacé l'Iran de nouveaux bombardements si le texte ne lui convenait pas, laissant ainsi entendre que celui-ci n'est pas encore définitif, ce qui a quelque peu refroidi les esprits.

Le cours du pétrole a inversé sa tendance à la suite de ces déclarations et repart à la hausse, même s'il reste bien en deçà de ses plus hauts niveaux depuis le début du conflit.

Un haut responsable américain a par ailleurs déclaré que l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran permettait à Téhéran de reprendre immédiatement ses ventes de pétrole et de carburant, ce qui avait été accueilli favorablement plus tôt en séance, car cela ouvre la voie à un approvisionnement supplémentaire de plusieurs millions de barils.

Outre la situation géopolitique, les investisseurs se préparent à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) à 18h00 GMT, la première du mandat de Kevin Warsh, qui a pris les rênes de la banque centrale américaine à un moment particulièrement mouvementé en matière de prévisions économiques.

La décision en elle-même ne devrait pas surprendre, un statu quo étant largement attendu, mais les commentaires du président lors de la conférence de presse qui suivra, ainsi que ses remarques sur les perspectives économiques et la politique monétaire, tiendront les investisseurs en haleine.

Kevin Warsh a déclaré que, d'une manière générale, il n'appréciait pas les indications prospectives sur la politique monétaire, et dès la dernière réunion, il est apparu clairement que des voix de plus en plus nombreuses au sein de l'institution réclament de mettre fin à la mention d'une "tendance à l'assouplissement" au profit d'un langage plus neutre laissant entrevoir la possibilité que des hausses de taux puissent s'avérer nécessaires.

VALEURS

Essilorluxottica ESLX.PA a reculé de 4,7%, lanterne rouge du CAC 40, ne profitant pas de l'annonce de son accord avec Applied Materials AMAT.O dans les optiques intelligentes pour lunettes connectées.

Medincell MEDCL.PA a plongé de plus de 12% après avoir fait état mardi d'une aggravation de sa perte opérationnelle pour son exercice 2025-2026.

Ailleurs en Europe, BMW BMWG.DE a plongé de 8,3% après avoir abaissé ses prévisions pour cette année sur fond du ralentissement du marché chinois et de guerre en Iran. Le secteur de l'automobile en Europe .SXAP a abandonné 3,3% dans son sillage.

Le secteur technologique .SX8P a pris 1,38% alors que s'est ouvert à Paris le salon VivaTech et que les valeurs des fabricants de puces se redressent aux Etats-Unis après les pertes de la veille.

A WALL STREET

La Bourse de New York tourne à la prudence avant la décision de la Réserve fédérale (Fed).

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI gagne 0,49%, le Standard & Poor's 500 .SPX , tandis que le Standard & Poor's-500 et le Nasdaq Composite .IXIC évoluent sur de faibles variations.

Le secteur des semi-conducteurs se distingue après une séance difficile la veille. Intel INTC.O , qui a annoncé mardi soir que la nouvelle génération de son procédé de fabrication 18A était entrée en phase de production pilote, prend 3,71%, tandis que Broadcom AVGO.O avance de plus de 5% et Micron Technology

MU.O de 2,5%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation en Grande-Bretagne (BoE) est restée stable sur un an en mai, à 2,8%, permettant aux investisseurs de modérer leurs anticipations d'une hausse des taux dans le courant de l'année.

La Banque d'Angleterre (BoE) publiera jeudi sa décision en matière de politique monétaire et devrait maintenir ses taux d'intérêt à 3,75%.

"Nous nous attendons à ce que le MPC maintienne ses taux inchangés et espérons qu'il pourra conserver cette position jusqu'à la fin de l'année, en cherchant à trouver un équilibre entre les préoccupations liées à la croissance et les pressions inflationnistes persistantes", écrit David Zahn, responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton.

Dans la zone euro, les prix à la consommation ont accéléré en mai, comme initialement prévu, à 3,2% sur un an, après 3,0% en avril.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail aux Etats-Unis ont progressé plus que prévu en mai, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce, ce qui témoigne de la résilience de l'économie malgré l'impact de la guerre au Moyen-Orient.

CHANGES

Le dollar perd 0,15% face à un panier de devises de référence .DXY , les investisseurs attendant la décision de la Fed, tandis que l'euro perd 0,14% à 1,1591 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain sont en légère hausse mercredi, le rapport sur les ventes au détail du mois de mai s'étant révélé meilleur que prévu, et en attendant les commentaires de Kevin Warsh après la réunion de la Fed.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a reculé de 1,6 point de base à 2,9246%, tandis que celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR a fini la séance à 2,5799%, également en léger recul.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est plutôt stable mercredi à l'heure de la clôture des Bourses européennes et reste proche de son creux de trois mois atteint la veille, même si les commentaires de Donald Trump concernant l'accord avec l'Iran ont suscité quelques doutes.

Le Brent LCOc1 prend 1,29% à 79,98 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 gagne 1,34% à 77,07 dollars.

Les investisseurs tiennent également compte de l'avertissement lancé par l'Agence internationale de l'énergie concernant un excédent d'offre l'année prochaine si la situation dans le détroit d'Ormuz revient à la normale, ainsi que des chiffres relatifs aux réserves de pétrole aux États-Unis, qui ont atteint leur plus bas niveau depuis 1985, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

A SUIVRE LE 18 JUIN : nL8N42K1GH

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|