L'Europe finit en légère baisse, indécision sur les banques centrales

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse jeudi, les décisions de politique monétaire aux États-Unis et dans la zone euro ayant laissé les investisseurs indécis quant à l'évolution des taux, tandis que les perspectives des grandes entreprises technologiques américaines ont également pesé sur le moral.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,53% à 8.157,29 points. À Francfort, le Dax a reculé de 0,02% et à Londres, exception parmi les grandes Bourses, le FTSE 100 a grappillé 0,04%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur une baisse de 0,12%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,09% et le Stoxx 600 a perdu 0,10%.

La politique monétaire a marqué les dernières heures des marchés d'actions et freiné la prise de risques : si la Réserve fédérale américaine (Fed) a procédé à une baisse des taux largement anticipée mercredi, son président, Jerome Powell, a déçu les attentes des opérateurs en se montrant très prudent quant à celle de décembre, avertissant que les lacunes dans les données causées par le shutdown de l'administration fédérale américaine brouillaient ses prévisions.

Selon l'outil FedWatch de CME, les marchés tablent désormais sur une probabilité de 72,8% d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre, contre plus de 90% il y a une semaine.

La Banque centrale européenne (BCE) n'a pas non plus apporté jeudi beaucoup d'éclaircissement sur sa trajectoire, annonçant, comme prévu, un statu quo sur ses taux, sans s'engager sur aucune trajectoire et réitérant sa dépendance vis-à-vis des données.

Francfort se dit toujours en "bonne position" avec une inflation proche de son objectif et une croissance économique solide malgré un environnement mondial difficile, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, soulignant que les risques sur la croissance s'étaient atténués.

Certaines données clés ont par ailleurs surpris à la hausse ces dernières semaines, y compris les chiffres du PIB de la zone euro au troisième trimestre, publiés jeudi.

Les traders tablent désormais sur une baisse des taux d'environ 10 points de base d'ici mi-2026, ce qui implique environ 40% de chances d'une nouvelle baisse d'un quart de point, contre environ 50% lundi.

"Nous ne prévoyons pas de changement des taux de la BCE avant longtemps, même si cette opinion comporte encore de nombreux risques", a déclaré Jan von Gerich, économiste chez Nordea.

En ce qui concerne les résultats, les marchés analysent avec inquiétude l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA), qui provoque la chute des actions de Meta et Microsoft à Wall Street, dans un secteur qui fait l'objet d'un suivi attentif, avec de grandes attentes de la part des investisseurs, qui se montrent donc exigeants.

L'accord commercial que le président américain Donald Trump a déclaré avoir conclu avec le président Xi Jinping, déjà anticipé depuis plusieurs jours, n'a pas quant à lui suscité de grandes réactions.

VALEURS

Aux valeurs, Société Générale a reculé de 3,57% après ses résultats, et alors que la banque française se montre prudente sur les rachats d'actions, tandis que Crédit Agricole a abandonné 4,80%.

TotalEnergies, qui a publié un résultat net ajusté en léger repli au titre du troisième trimestre, marqué par une baisse des prix du pétrole a perdu 0,92%, et Rémy Cointreau a reculé de 6,73% après avoir abaissé ses objectifs annuels.

Airbus a progressé de 2% après avoir fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté supérieurs aux prévisions au troisième trimestre.

Kering, dont la recommandation a été abaissée par Bernstein, a perdu 3,94%.

Ailleurs en Europe, Lufthansa a avancé de 7,40% après avoir publié un bénéfice légèrement supérieur aux attentes, tandis que le géant de la publicité WPP a reculé de plus de 16% après avoir lancé un avertissement sur ses résultats.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones gagne 0,35%, le Standard & Poor's 500 cède 0,44% et le Nasdaq Composite abandonne 0,95%.

Meta Platforms abandonne 9,66% et Microsoft 3,04% après la publication de leurs résultats respectives mercredi soir.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le PIB de la zone euro a augmenté de 0,2% entre juillet et fin septembre par rapport au trimestre précédent, après une hausse de 0,1% au deuxième trimestre, selon les données préliminaires publiées jeudi par Eurostat.

En France, l'économie a accéléré sa progression au troisième trimestre (+0,5%), portée notamment par la production totale, la demande intérieure finale et la contribution du commerce extérieur, montre la première estimation publiée jeudi par l'Insee.

En Allemagne le PIB a en revanche stagné au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, soulignant les difficultés rencontrées par la première économie européenne pour retrouver son élan dans un contexte de baisse des exportations.

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a pour sa part ralenti à 2,3% sur un an en octobre, légèrement moins que prévu, montrent les données préliminaires publiées jeudi par l'Office fédéral de la statistique.

CHANGES

Le dollar gagne 0,34% face à un panier de devises de référence après les commentaires de Jerome Powell sur les taux.

L'euro perd à son tour 0,33% à 1,1561 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires, qui ont progressé depuis le début de la séance avec les commentaires de la Fed et la publication des chiffres du PIB de la zone euro, ont fini en légère hausse jeudi.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 1,8 point de base à 2,6365%. Le deux ans a pour sa part gagné 1,5 point de base à 1,9919%.

Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor américain poursuivent leurs gains, les marchés estimant moins probable une nouvelle baisse des taux d'intérêt par la Fed en décembre.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 2,3 points de base à 4,0815%. Le deux ans avance de 1,8 point de base à 3,6041%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont stables jeudi, les investisseurs évaluant la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Le Brent prend 0,2% à 65,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,28% à 60,65 dollars.

A SUIVRE LE 30 OCTOBRE :

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)