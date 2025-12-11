L'Europe finit en hausse avec l'industrie et la finance, Oracle pèse à Wall Street

Des traders travaillent dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes, portées par la consommation cyclique, les valeurs industrielles et financières, ont résisté jeudi à la tendance baissière dans le compartiment technologique à Wall Street pour terminer dans le vert.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,79% à 8.085,76 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,49% et le Dax allemand a progressé de 0,61%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,76%, le FTSEurofirst 300 0,50% et le Stoxx 600 0,52%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones, l'indice phare des valeurs industrielles, avance de 1,05%, après avoir touché en séance un sommet sans précédent à 48.564,65 points. En revanche, le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,35% et le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, cède 1,06%, tombant à un creux d'une semaine.

Le Nasdaq est plombé par un regain d'inquiétude sur les projets de dépenses massives d'Oracle dans l'intelligence artificielle (IA) au lendemain de la publication des résultats du groupe.

Cela fait craindre un retour sur investissement plus long que prévu dans le secteur, voire la formation d'une bulle similaire à celle des années 2000.

Le coût de l'assurance contre un défaut de paiement d'Oracle a explosé et l'action, en repli de 15%, était en passe, au moment de la clôture en Europe, d'accuser sa plus forte baisse trimestrielle depuis mi-2002.

"Oracle est l'exemple type de la volatilité et cela va continuer. Les dépenses en elles-mêmes constituent un problème à part entière et une partie des investissements est quelque peu opaque", explique Art Hogan, chef stratège marchés chez B. Riley Wealth.

L'indice des semi-conducteurs à Wall Street abandonne 2,62%, avec des poids lourds comme Nvidia qui perd 3,59%.

En Europe, les actions, globalement peu exposées à l'IA, ont bénéficié d'un retour de l'appétit pour le risque avec une chute de plus de 7% à environ 15 points de l'indice de la volatilité sur l'EuroStoxx 50.

Le compartiment bancaire (+1,26%) sur le Stoxx 600 a offert du soutien alors que la Banque centrale européenne (BCE) a proposé jeudi de modifier la structure des exigences et des coussins de fonds propres des banques afin de simplifier la réglementation mise en place après la crise financière de 2008.

VALEURS EN EUROPE

Schneider Electric a gagné 2,41% après l'annonce par le groupe d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 3,5 milliards d'euros, le premier en près en trois ans.

Groupe ADP a pris 3,82%, touchant un record, après l'annonce par le groupe d'un plan d'investissements et d'économies.

Pernod Ricard avance de 2,91% à la faveur d'un relèvement de recommandation de la part de Barclays.

Valneva a progressé de 1% après la publication des résultats d'essais cliniques favorables concernant son vaccin contre le chikungunya chez les enfants.

Brunello Cucinelli est monté de 2,94% après avoir relevé ses perspectives annuelles, ce qui profite également au secteur européen du luxe, en hausse de 0,57%.

Givaudan a chuté de 7,72%, les investisseurs faisant état de commentaires décevants sur les prévisions de ventes lors d'une conférence téléphonique avec les analystes avant la publication des résultats annuels du groupe prévus le mois prochain.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 6 décembre, à 236.000 contre 192.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé le département du Travail.

CHANGES

Le dollar recule jeudi, tombant à des plus bas de plusieurs mois face à l'euro, le franc suisse et la livre sterling après des pertes la veille à la suite de la baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le billet vert cède 0,54% face à un panier de devises de référence.

L'euro avance de 0,46%, à 1,1748 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3420 dollar (+0,28%).

Le franc suisse s'est légèrement raffermi jeudi, se négociant à 0,7992 pour un dollar après avoir atteint son plus haut niveau en près d'un mois. La Banque nationale suisse (BNS) a, comme prévu, maintenu jeudi son principal taux directeur à zéro pour la deuxième réunion consécutive.

Le bitcoin est retombé jeudi brièvement sous la barre des 90.000 dollars, l'inquiétude sur l'IA réduisant l'appétit pour le risque.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 4,1 points de base, à 4,1235%, deuxième séance consécutive de baisse après les annonces de la Fed.

Les investisseurs voient dans les divisions au sein de la Fed, l'arrivée probable de Kevin Hasset à la tête de la banque centrale et l'annonce par l'institution de l'achat des bons du Trésor à court terme dès vendredi pour soutenir la liquidité, des motifs d'un nouvel assouplissement monétaire.

En zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans a fini stable à 2,8473% et le deux ans a reflué de 1,3 point de base, à 2,169%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli alors que l'attention des investisseurs se recentre sur les pourparlers de paix en Ukraine: le Brent reflue de 2,03% à 60,95 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,1% à 57,23 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)