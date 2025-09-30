Espace-La France et les USA vont lancer une opération pour contrer la Chine

par Joey Roulette et Cassell Bryan-Low

La France et les Etats-Unis prévoient une deuxième mission spatiale lors de laquelle des manoeuvres orbitales coordonnées seront effectuées afin de renforcer leurs capacités d'espionnage, a déclaré à Reuters un haut général américain.

Il s'agirait de la troisième opération connue organisée par le Pentagone dans l'espace avec un allié des Etats-Unis, après des manoeuvres orbitales menées conjointement l'an dernier avec la France.

Plus tôt ce mois-ci, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont lancé une mission spatiale conjointe.

"Nous prévoyons en ce moment une action avec la France", a dit à Reuters le lieutenant-colonel Douglas Schiess, commandant de la Force spatiale des Etats-Unis (US Space Force).

Douglas Schiess a indiqué que de telles manoeuvres pourraient être organisées en partenariat avec d'autres pays. "Je pense que nous pourrions en faire d'autres", a-t-il ajouté.

Le Commandement français de l'Espace s'est refusé à tout commentaire sur quelque projet que ce soit, disant toutefois devoir " se préparer à des opérations militaires dans l'espace dans un scénario réel".

L'espace devient une zone de plus en plus disputée militairement, alors que le nombre de satellites - essentiels en matière de communications et de renseignements notamment - est menacé par les grandes puissances mondiales.

La Chine, la Russie et les Etats-Unis ont tous fait la démonstration d'armes antisatellites et lancé des véhicules spatiaux, faisant craindre qu'une attaque lancée dans le cadre d'un conflit n'affecte les GPS ou ne coupe les canaux de communication sur lesquels s'appuient les armées.

