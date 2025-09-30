 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Amazon ajoute encore une couche d'IA à tous ses produits connectés
information fournie par AFP 30/09/2025 à 20:13

Les nouvelles enceintes connectées Echo d'Amazon, à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les nouvelles enceintes connectées Echo d'Amazon, à New York ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Amazon a présenté mardi la nouvelle génération de ses produits connectés qui intègrent tous des fonctionnalités supplémentaires d'intelligence artificielle (IA), pour rendre les interactions avec l'IA plus fréquentes et plus naturelles.

Près de vingt ans après l'arrivée de la liseuse Kindle (2007), le groupe de Seattle (nord-ouest des États-Unis) propose désormais une famille élargie de produits électroniques, de l'enceinte Echo (2014) à la sonnette Ring (racheté en 2018), en passant par la télévision (2021).

Amazon entend maintenant démultiplier leurs capacités grâce à l'IA, mais veut l'utiliser pour "ouvrir des possibilités sans s'interposer, sans être une distraction", a affirmé, lors d'une présentation à New York, Panos Panay, responsable des appareils maison.

Le géant du commerce sur internet avait déjà fait un bond en avant dans ce domaine avec le lancement, en février, d'Alexa+, version modernisée de l'assistant vocal Alexa.

L'ambition d'Amazon, comme celle de ses grands concurrents sur ce marché — Google, LG ou Samsung —, est de devenir le chef d'orchestre de la maison connectée, dont les appareils s'insèrent dans le quotidien.

"Alexa, que s'est-il passé autour de la maison aujourd'hui?", demande l'utilisateur dans une vidéo de démonstration. L'assistant explique que les enfants ont sorti le chien, qu'un colis a été livré et que des ratons laveurs ont fouillé dans les poubelles.

L'IA utilise ainsi les images captées par les caméras Blink ou Ring, en extrait les mouvements, les analyse et les résume pour l'occupant de la maison.

Votre chien s'est échappé? Après un signalement sur l'appli Ring, les autres sonnettes connectées d'Amazon du quartier ou de la zone peuvent repérer si l'animal passe dans leur champ de vision et vous alerter.

Dans le cas du Kindle Scribe, qui n'est plus seulement une liseuse, mais aussi une tablette avec stylet, le lecteur peut demander à l'IA générative un résumé de la partie d'un livre qu'il a déjà lue pour se rafraîchir la mémoire ou poser une question sur le tempérament d'un personnage.

Quant à la télévision connectée, le téléspectateur a la possibilité, toujours grâce à l'intelligence artificielle, de demander, oralement, à voir une scène de son film préféré, une recommandation basée sur l'historique de visionnage et d'éventuelles précisions, mais aussi un résumé du match qu'il a manqué.

Amazon croit à l'IA "ambiante", selon le terme de Panos Panay, qui "vit naturellement dans les produits eux-mêmes".

La révolution de l'IA générative se joue presque autant sur le plan logiciel que sur celui de l'interface physique, les grands acteurs de la tech cherchant à déterminer le produit qui l'emportera, entre smartphone, lunettes connectées, écouteurs ou enceinte.

OpenAI travaille ainsi à un appareil d'un nouveau genre, tandis que Meta parie sur les lunettes et Apple sur les écouteurs.

IA: Intelligence artificielle

