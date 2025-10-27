Engie va construire un parc solaire pour alimenter des centres de données de Meta aux Etats-Unis

Engie a signé un contrat de fourniture d'électricité (PPA) renouvelable avec Meta (Facebook, Instagram) aux Etats-Unis, où il installera un parc solaire de 600 MW destiné à alimenter les centres de données du géant de la tech ( AFP / JOEL SAGET )

Engie a signé un contrat de fourniture d'électricité (PPA) renouvelable avec Meta ( Facebook , Instagram) aux Etats-Unis, où il installera un parc solaire de 600 MW destiné à alimenter les centres de données du géant de la tech.

La capacité totale des contrats d'achat d'électricité renouvelable signés entre Engie et Meta atteint ainsi plus de 1,3 GW, qui proviendront de quatre grands sites de production d'électricité renouvelables au Texas, précise l'énergéticien français dans un communiqué publié lundi.

Parmi ces sites, Engie précise que le futur parc solaire Swenson Ranch, situé dans le comté de Stonewall au Texas et dont la mise en service est prévue en 2027, sera son plus grand aux États-Unis, où le groupe dispose de plus de 11 GW de capacité "en opération ou en construction (solaire, éolien, batteries)".

Engie affirme que ce projet permettra de créer 350 emplois qualifiés "pendant la phase de construction" et génèrera "près de 160 millions de dollars de recettes fiscales" sur toute la durée de vie du projet.

"En collaborant avec des data centers et des clients industriels, nous sommes un partenaire fiable qui apporte des solutions énergétiques compétitives adaptées à leurs besoins", a déclaré Paulo Almirante, directeur général adjoint d'Engie, cité dans le communiqué.

Engie appuie sa stratégie sur le déploiement de PPA (Power Purchase Agreement) dans le monde afin d'en faire "un levier clé pour accompagner ses clients dans leur transition vers la décarbonation". Le groupe a signé pour 4,3 GW de PPA renouvelables en 2024.

C'est le deuxième PPA annoncé avec un acteur de la tech en moins de deux semaines pour l'énergéticien français.

Engie avait annoncé la semaine dernière un contrat de fourniture d'électricité renouvelable avec Apple d'une durée de 15 ans en Italie où il installera 173 MW de nouvelles installations, opérationnelles entre 2026 et 2027.