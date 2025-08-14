L'Europe finit dans le vert à la veille du sommet Trump-Poutine

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, à la veille du sommet crucial entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui pourrait aboutir à un éventuel cessez-le-feu en Ukraine.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,84% à 7.870,34 points. À Francfort, le Dax a avancé de 0,75% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,78%, le FTSEurofirst 300 de 0,59% et le Stoxx 600 de 0,49%.

Vladimir Poutine a salué jeudi les efforts "sincères" des Etats-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine à la veille de sa rencontre en Alaska avec Donald Trump, dont Kyiv et ses alliés s'emploient à décrypter les intentions en espérant le voir adopter une ligne de fermeté.

Le sommet débutera à 11h30 heure locale (19h30 GMT), les deux hommes se rencontreront à la fois en tête-à-tête et avec leurs délégations respectives et tiendront une conférence de presse commune, ont précise le Kremlin et la Maison blanche.

Donald Trump avait menacé mercredi la Russie de "conséquences très sévères" si Vladimir Poutine entravait les efforts de paix en Ukraine, tout en évoquant la possibilité d'une seconde rencontre incluant le président ukrainien Volodimir Zelensky.

En ce qui concerne les données économiques, les prix à la production aux Etats-Unis ont enregistré une augmentation plus forte que prévu en juillet, selon les statistiques publiées jeudi par le département du Travail.

"Compte tenu de la faiblesse des chiffres CPI publiés mardi, il s'agit d'une surprise à la hausse très malvenue qui risque de tempérer l'optimisme suscité par la 'garantie' d'une baisse des taux le mois prochain", estime Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management à Charlotte, en Caroline du Nord.

VALEURS

Carlsberg a chuté de 7,07%, le brasseur danois ayant fait état d'un bénéfice semestriel en deçà des attentes. Le géant allemand du transport maritime Hapag-Lloyd a plongé de 8,41% après avoir abaissé le haut de la fourchette de sa prévision de bénéfice annuel.

La fintech néerlandaise Adyen a perdu 4,94% après la publication d'un chiffre d'affaires semestriel décevant.

Embracer <EMBRACb.ST a abandonné 23,40%, l'éditeur suédois de jeux vidéos ayant fait état d'un bénéfice trimestriel bien inférieur aux attentes.

Côté hausse, l'assureur britannique Aviva a grimpé de 2,55%, à la faveur d'un relèvement de son acompte sur dividende.

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,37% pour le Dow Jones, de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,14% pour le Nasdaq Composite.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis ont augmenté plus fortement que prévu en juillet, montrent les statistiques publiées jeudi par le département du Travail.

L'économie britannique a ralenti moins vite que prévu au deuxième trimestre 2025 après un début d'année vigoureux, malgré le choc provoqué par les droits de douane américains et l'affaiblissement du marché de l'emploi, ce qui devrait soulager la ministre des Finances, Rachel Reeves.

CHANGES

Le dollar américain a mis fin jeudi à deux jours de baisse consécutifs, aidé par les données économiques qui ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en juillet, dans un contexte de forte hausse des coûts des services et des biens, ce qui laisse entrevoir une accélération plus générale de l'inflation dans les mois à venir.

Le dollar gagne 0,40% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,52% à 1,1643 dollar.

TAUX

Les rendements américains sont en hausse jeudi après la publication de données sur les prix à la production aux Etats-Unis.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 4,7 points de base à 4,2868%. Le deux ans avance de 5,2 points de base à 3,7387%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 2,8 points de base à 2,7074%. Le deux ans avance de 0,7 point de base à 1,9431%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse jeudi, à l'approche de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine et après que le président américain a menacé mercredi la Russie de "conséquences très sévères" si Vladimir Poutine entravait les efforts de paix en Ukraine.

Le Brent avance de 1,72% à 66,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,8% à 63,78 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)