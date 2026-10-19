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L'Europe finit dans le rouge, pénalisée par les tensions après les événements en France
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 18:19

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* En Europe, le CAC 40 a reculé de 1,11% et le Stoxx 600 de 0,80%

* Wall Street dans le vert à mi-séance

* L'OAT à 10 ans s'établit à 4,9291%, le spread allemand à 147 pdb

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse lundi, face aux craintes d'instabilité politique et financière en France à la suite des scènes de chaos en marge de la mobilisation nationale de samedi contre la vie chère.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 1,11% à 7.868,05 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a lâché 1,18% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a cédé 1,08%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 0,96%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,83% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,80%.

Les inquiétudes à la suite des pillages et des violences dans plusieurs villes en France, en marge des manifestations menées samedi contre la vie chère, se répercutent sur les marchés financiers européens, en attisant les craintes concernant la situation politique et financière de la deuxième économie du bloc européen.

Alors que les investisseurs étaient déjà préoccupés par le niveau de la dette publique française et le devenir du projet de budget 2027 actuellement débattu par les parlementaires, la tournure des évènements du week-end jette une nouvelle ombre sur la stabilité politique française auprès des opérateurs.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, a présenté lundi sa démission, s'estimant "responsable de tout ce qui se passe", tandis que le président Emmanuel Macron l'a rejetée.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a déclaré pour sa part avoir donné instruction aux préfets d'instaurer des couvre-feux partiels et localisés, à la suite des violences et des pillages en marge de la mobilisation de samedi qui mêlait revendications des lycéens et mécontentement contre la vie chère.

Sébastien Lecornu a jugé qu'un recours à l'état d'urgence n'était pas d'actualité mais restait envisageable, tout en martelant sa détermination à "rétablir l'ordre".

Les tensions politiques exacerbent le marché de la dette souveraine française, l'écart entre les obligations allemandes et françaises à 10 ans

DE10FR10=RR se creusant à 147 points de base.

"Six mois supplémentaires de vide politique représentent une période particulièrement longue pour les marchés, l’économie et les entrepreneurs", a déclaré Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, dans une note.

VALEURS

À Paris, alors que la plupart des valeurs du SBF 120 .SBF120 ont fini dans le rouge, Rubis RUBF.PA a gagné 2,6% après avoir annoncé lundi un projet de transformation en société anonyme dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance.

Les craintes politiques en France ont particulièrement pénalisé les banques, Crédit Agricole CAGR.PA et BNP BNPP.PA ayant reculé respectivement 2,64% et 2,48%. Lanterne rouge du CAC 40, Société Générale SOGN.PA a perdu 3,41%.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, Wall Street évolue dans le vert. Le Dow Jones .DJI se retourne à la hausse et gagne 0,17%, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX avance de 0,86% et le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 1,73%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Aucun indicateur majeur n'était à l'agenda de lundi.

CHANGES

La devise européenne subit les inquiétudes exacerbées concernant la situation budgétaire en France, la deuxième économie du bloc monétaire.

L'euro perd 0,27% à 1,1209 dollar EUR= , tandis que le dollar gagne 0,14% face à un panier de devises de référence .DXY .

TAUX

Le marché obligataire français est impacté par les craintes d'instabilité politique et financière attisées par les scènes de chaos observées ce week-end en marge de la mobilisation nationale.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR s'est établi à 4,9291%. Le deux ans FR10YT=RR a atteint 3,6479%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a terminé à 3,4540% et le deux ans DE10YT=RR à 3,0920%.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR avance de 3,8 points de base à 5,1355%. Le deux ans US2YT=RR gagne 3,4 points de base à 4,7698%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent légèrement, les investisseurs évaluant l'impact des dérogations accordées par les États-Unis concernant certaines sanctions et certains droits de douane pesant sur les exportations russes.

Le Brent LCOc1 cède 0,64% à 109,16 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 lâche 0,11% à 101,52 dollars.

À SUIVRE MARDI 20 OCTOBRE : nL8N4621GO

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

Valeurs associées

BNP PARIBAS
87,330 EUR Euronext Paris -2,48%
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CREDIT AGRICOLE SA
15,300 EUR Euronext Paris -2,64%
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25 319,77 Pts XETRA -1,18%
DEU BENCHMARK 10A
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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 014,63 Pts Index Ex +0,02%
EUR/USD SPOT
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EURO STOXX 50
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FRA BENCHMARK 10A
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FTSE 100
10 764,69 Pts FTSE Indices -1,08%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
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Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
26 481,05 Pts Index Ex +1,30%
Pétrole Brent
109,81 USD Ice Europ +3,90%
Pétrole WTI
102,47 USD Ice Europ +0,69%
RUBIS
36,260 EUR Euronext Paris +2,60%
S&P 500 INDEX
7 701,65 Pts CBOE +0,55%
SBF 120
5 968,21 Pts Euronext Paris -1,10%
SOCIETE GENERALE
62,270 EUR Euronext Paris -3,41%
STOXX Europe 600
639,56 Pts DJ STOXX -0,80%
USA BENCHMARK 10A
5,192 Rates +1,66%
USA BENCHMARK 2A
4,814 Rates 0,00%
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