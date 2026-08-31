L'Europe étend son réseau informatique dédié à l'IA grâce à une commande de 390 millions d'euros passée à la société française Bull

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Leo Marchandon

L’Europe étend son réseau de supercalculateurs d’IA financés par des fonds publics grâce à un système d’une valeur de 387,8 millions d’euros (449,4 millions de dollars) fourni par la société publique française Bull, dans le cadre d’une initiative visant à combler son retard en matière de puissance de calcul par rapport aux États-Unis et à la Chine.

Il s’agit du plus gros contrat jamais signé par Bull, a indiqué lundi l’entreprise à Reuters, quelques mois seulement après que l’État français a racheté cette activité au groupe Atos ATOS.PA , criblé de dettes, pour un montant pouvant atteindre 404 millions d’euros.

L’organisme européen chargé du calcul intensif, EuroHPC, a sélectionné Bull pour construire LUMI-AI, la sixième machine commandée dans le cadre de son programme « AI Factories ». Ce système est un nouveau supercalculateur qui sera installé aux côtés de la machine LUMI existante au centre de calcul intensif finlandais. Il devrait être mis en service au cours du second semestre 2027.

Le financement est réparti à parts égales entre l’EuroHPC et le consortium LUMI AI Factory, composé de la Finlande, de la République tchèque, du Danemark, de l’Estonie, de la Norvège et de la Pologne.

Cette commande vient s’ajouter à un réseau qu’EuroHPC met en place depuis des années. Cette initiative commune, dotée d’un budget de 8,2 milliards d’euros pour la période 2021-2027, a permis de constituer un réseau d’infrastructures comprenant 19 centres « AI Factory », articulé autour de 12 supercalculateurs, dont le Jupiter allemand, et s’apprête désormais à acquérir jusqu’à sept sites supplémentaires.

Bull construira le système destiné à assurer l’entraînement et l’inférence en IA à grande échelle, ainsi que des simulations scientifiques de grande envergure. La puissance de calcul sera fournie par les puces AMD AMD.O , principal concurrent de Nvidia NVDA.O , le stockage par IBM IBM.N et la mise en réseau par Nokia NOKIA.HE .

Les capacités des supercalculateurs européens en matière d’IA sont déjà mises à l’épreuve. OVHcloud OVH.PA , le plus grand acteur du cloud sur le continent, avait précédemment déclaré à Reuters avoir achevé l’entraînement initial d’un modèle de base sur Jupiter, tandis que Domyn, la start-up italienne à la tête du consortium EUROPA soutenu par la Commission, a obtenu l’accès aux systèmes EuroHPC pour entraîner son propre modèle d’IA avec un objectif de 400 milliards de paramètres.

Aucune des deux entreprises n’a encore dévoilé de modèle ni de caractéristiques techniques, alors même qu’elles tentent de s’imposer comme des acteurs européens de premier plan aux côtés de Mistral, basé à Paris.

(1 dollar = 0,8630 euro)