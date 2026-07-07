L'Europe encore prudente avec Samsung Electronics

Dans l'ensemble prudentes hier, les places européennes devraient débuter la séance de mardi de la même manière. Selon les futurs sur indices, le CAC 40 et le FTSE 100 sont attendus autour de leur point d'équilibre, tandis que le DAX 40 pourrait reculer d'environ 0,20%.

Hier soir, les indices américains ont terminé dans le vert, avec une hausse de 0,29% pour le Dow Jones, 0,72% pour le S&P 500 et un gain de 1,26% pour le Nasdaq 100.

Aujourd'hui, les investisseurs devront surveiller le sommet de l'OTAN qui se tient aujourd'hui et demain en Turquie. Le président des Etats-Unis, Donald Trump devrait participer à ces réunions, malgré ses nombreuses diatribes contre l'organisation. Il devrait être question de la situation au Moyen-Orient ou encore du soutien à l'Ukraine.

Quelques indicateurs macro-économiques sont également au programme. Les intervenants ont déjà pris connaissance de la production industrielle allemande qui a progressé de 0,9%, contre des attentes à seulement 0,1%.

Juste avant l'ouverture (8h45), il y aura la balance commerciale française de mai, puis ce même indicateur pour les Etats-Unis à 14h30.

Les yeux sur les technologiques avec Samsung

L'attention se portera également sur le secteur des technologiques et des semi-conducteurs. S'il s'est plutôt bien comporté hier soir à New York, ce matin il risque d'être sous pression après la performance de Samsung Electronics en Corée du Sud. Le géant coréen a dévoilé des prévisions de résultats pour le deuxième trimestre. Il vise un chiffre d'affaires consolidé compris entre 170 000 et 172 000 milliards de wons, soit environ 98 milliards d'euros, soit une hausse de 27,71% par rapport au premier trimestre. En parallèle, le bénéfice d'exploitation consolidé devrait s'élever à 89 400 milliards de wons, ou 51,3 milliards d'euros, contre 57 200 de wons trois mois plus tôt, soit une progression de 56,29%. Au deuxième trimestre 2025, le bénéfice d'exploitation consolidé n'avait atteint que 4 700 milliards de wons, il pourrait donc être multiplié par 19... Toutefois, à la Bourse de Séoul, le titre a chuté, ces bonnes perspectives n'ont pas réussi à apaiser les craintes sur la durée de l'essor des puces liées à l'IA.

Dans le reste de l'actualité des valeurs, Eiffage a annoncé l'acquisition de 80% du capital du groupe Baatz, entreprise familiale luxembourgeoise créée en 1938, qui compte 470 salariés et a réalisé, en 2025, un chiffre d'affaires consolidé de 142 millions d'euros.

Saint-Gobain a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir Xypex, spécialiste des adjuvants et revêtements d'imperméabilisation par cristallisation, basé à Vancouver (Canada). Cette société est présente dans plus de 100 pays, emploie environ 170 personnes et devrait réaliser un chiffre d'affaires de 110 millions de dollars canadiens en 2026.

HRS a abaissé ses objectifs financiers annuels, pénalisé par le net ralentissement du marché de la mobilité hydrogène.

Abivax a dévoilé la réalisation de son offre au public, préalablement annoncée, de 7 360 000 American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une action ordinaire, aux Etats-Unis. Cette offre inclut l'exercice intégral de l'option de surallocation des teneurs de livre associés, leur permettant d'acheter des ADS supplémentaires.

Givaudan a annoncé une prise de participation stratégique dans la start-up zurichoise Microcaps AG. Une opération ciblée visant à s'emparer d'une technologie de rupture pour régner sur le marché de la parfumerie de précision.

Saipem vient de remporter un contrat d'envergure majeure pour le projet "Kutei North Hub". Une opération d'environ 2 milliards de dollars qui consolide ses positions dans l'ingénierie offshore de haute technicité.

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement face au billet vert (-0,09%) et s'échange contre 1,1431 dollar.

Du côté des matières premières, les cours du pétrole sont en hausse : 0,72%, à 69,20 dollars pour le WTI à New York, et 1,21%, à 72,80 dollars pour le Brent à Londres.