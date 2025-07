L'Europe en territoire négatif

(AOF) - Prudentes dans la matinée, les grandes places européennes ont finalement terminé dans le rouge après les chiffres de l’inflation américaine. Le CAC 40 a perdu 0,54 %, à 7 766,21 points, l’EuroStoxx 50 a terminé sur un repli de 0,24 %, à 5 357,73 points. À Londres, le FTSE s’est offert un nouveau plus haut historique en séance pendant la matinée à 9 016,98 points. Aux États-Unis, les indices sont en ordre dispersé et le Nasdaq et le S&P 500 se sont offerts de nouveaux plus hauts historiques à respectivement 20 721,16 et 6 302,04 points. Le Dow Jones recule de 0,55 %, à 44 214,03 points.

Les marchés se sont donc montrés circonspects après les données sur l'inflation américaine qui étaient, comme toujours, très attendues. Au mois de juin, elle s'est élevée 0,3 %, comme prévu, portant la hausse en rythme annuel à 2,7 %, contre des attentes à 2,6 % et 2,4% en mai. Hors alimentation et énergie, l'inflation a été de 0,2 %, soit 0,1 point de moins qu'attendu. En rythme annuel, les prix à la consommation ont augmenté de 2,9 %, contre 3 % escompté et 2,8% en mai.

Plusieurs observateurs estiment que cette accélération de l'inflation est notamment due à la mise en place des taxes douanières de Donald Trump, qui commencent à se répercuter sur les prix. Selon CPRAM, " Le prix des biens non-énergétiques a légèrement augmenté sur le mois. Il est probablement trop tôt pour tirer de grandes conclusions sur l'impact des droits de douane, mais l'ampleur du mouvement est pour l'instant de nature à rassurer la Fed ".

Après ces annonces, la probabilité de voir la Réserve fédérale américaine observer un statu quo sur ses taux directeurs, lors de sa prochaine réunion fin juillet, s'est légèrement renforcée en passant de 93,8 à 97,4 %.

Toujours aux États-Unis, l'indice Empire State de la Fed de New York a révélé une amélioration de l'activité dans le secteur manufacturier dans cette région des États-Unis. Il est passé de -16 à 5,50 points, contre une estimation à -8,30 points.

En ce qui concerne les valeurs, aux États-Unis, Nvidia est particulièrement entourée après reçu l'autorisation pour reprendre la commercialisation de sa puce H2O en Chine. La séance a aussi été marquée par les premières publications de résultats pour le secteur des banques. Citigroup et JPMorgan ont dépassé les attentes.

En Europe, Ericsson a cédé du terrain après des résultats inférieurs aux attentes, sans compter un paiement de rattrapage en propriété intellectuelle.