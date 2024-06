L’Europe en repli, le secteur aéronautique sous pression

(AOF) - Au rebond la veille, les marchés européens ont à nouveau fini dans le rouge, face aux des incertitudes liées aux prochaines élections législatives en France. L'indice CAC 40 a perdu 0,58% à 7662,30 points. De son côté, l'EuroStoxx50 a cédé 0,41% à 4930,77 points. A Wall Street, les indices évoluent en ordre dispersé, avec un Dow Jones en repli de 0,68%.

Cette séance a donc été marquée par un nouveau recul des Bourses Européennes, dans un contexte toujours marqué par les incertitudes politiques en France et le premier tour des législatives qui aura lieu dimanche.

"La situation en France reste toujours confuse concernant la direction que prendront les pays après les élections législatives. Les interrogations du marché concernant les équilibres budgétaires, mais aussi sur les mesures économiques à venir continuent de mettre la pression sur les actifs français. Alors que des détails des programmes émergent, on ne peut pas exclure une volatilité encore importante affectant les actifs français et européens", commente La Banque Postale AM.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand a perdu 1 point de base à 2,412% tandis que son équivalent français a reculé de 1,8 point de base à 3,113%. Ce spread est considéré comme une mesure du risque politique. Plus il est important et plus le risque est grand.

L'agenda économique du jour a été peu fourni ce mardi. Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs, mesurée par le Conference Board, est ressortie à 100,4 en juin contre un consensus de 100,0. L'indicateur s'était affiché à 101,3 en mai.

Les investisseurs attendent particulièrement les données économiques de la fin de semaine, avec notamment l'inflation (PCE) aux Etats-Unis, vendredi.

Côté valeurs, Airbus a terminé lanterne rouge de l'indice CAC 40 au lendemain de la révision à la baisse de ses perspectives annuelles. Dans le sillage d'Airbus, les valeurs du compartiment aéronautique ont trébuché : Safran, Thales, Dassault Aviation.

A l'inverse, Eurofins, qui a réfuté les accusations du vendeur à découvert Muddy Waters, a fini en tête de cet indice phare de la place parisienne, après avoir fortement reculé la veille.