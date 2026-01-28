 Aller au contenu principal
L'Europe en ordre dispersé, tiraillée entre la "tech" et le luxe
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 09:52

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé mercredi en début de séance, tiraillées entre, d'une part, la déception autour des résultats du géant du luxe LVMH LVMH.PA et, d'autre part, la hausse des valeurs technologiques après la publication saluée d'ASML ASML.AS .

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,76% à 8.089,70 points vers 08h35 GMT, plombé par le recul des valeurs du luxe.

LVMH lâche 7%, suivi par Kering PRTP.PA (-4,8%) et Hermès

HRMS.PA (-1,8%).

A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,13% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 se replie de 0,02% et le Stoxx 600

.STOXX recule de 0,14%.

L'indice sectoriel de la technologie .SX8P bondit de 2,2%, le compartiment profitant du bond de 7% d'ASML après l'annonce de commandes au quatrième trimestre bien au-delà des attentes et d'un rélèvement de la prévision de chiffre d'affaires pour 2026.

Les résultats de la première capitalisation européenne témoignent de la solidité de la demande liée à l'IA et des investissements accrus pour accroître les capacités en la matière, de bon augure avant les publications attendues des "Sept magnifiques" à Wall Street.

Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O publieront leurs résultats après la clôture à New York où la séance sera aussi marquée par la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

(Rédigé par Blandine Hénault)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ASML HLDG
1 276,0000 EUR Euronext Amsterdam +4,80%
CAC 40
8 069,93 Pts Euronext Paris -1,02%
DAX
24 843,28 Pts XETRA -0,21%
EURO STOXX 50
5 988,50 Pts DJ STOXX -0,10%
FTSE 100
10 178,95 Pts FTSE Indices -0,28%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
HERMES INTL
2 093,0000 EUR Euronext Paris -1,74%
KERING
266,7500 EUR Euronext Paris -2,82%
LVMH
547,0000 EUR Euronext Paris -7,18%
META PLATFORMS
672,9700 USD NASDAQ +0,09%
MICROSOFT
480,6200 USD NASDAQ +2,20%
Pétrole Brent
67,18 USD Ice Europ -0,77%
Pétrole WTI
62,13 USD Ice Europ -0,69%
STOXX Europe 600
610,47 Pts DJ STOXX -0,43%
STOXX Europe 600 Technology
928,29 Pts DJ STOXX +1,93%
TESLA
430,9000 USD NASDAQ -0,99%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
