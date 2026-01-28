L'Europe en ordre dispersé, tiraillée entre la "tech" et le luxe

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé mercredi en début de séance, tiraillées entre, d'une part, la déception autour des résultats du géant du luxe LVMH LVMH.PA et, d'autre part, la hausse des valeurs technologiques après la publication saluée d'ASML ASML.AS .

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,76% à 8.089,70 points vers 08h35 GMT, plombé par le recul des valeurs du luxe.

LVMH lâche 7%, suivi par Kering PRTP.PA (-4,8%) et Hermès

HRMS.PA (-1,8%).

A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,13% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,05%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 se replie de 0,02% et le Stoxx 600

.STOXX recule de 0,14%.

L'indice sectoriel de la technologie .SX8P bondit de 2,2%, le compartiment profitant du bond de 7% d'ASML après l'annonce de commandes au quatrième trimestre bien au-delà des attentes et d'un rélèvement de la prévision de chiffre d'affaires pour 2026.

Les résultats de la première capitalisation européenne témoignent de la solidité de la demande liée à l'IA et des investissements accrus pour accroître les capacités en la matière, de bon augure avant les publications attendues des "Sept magnifiques" à Wall Street.

Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O publieront leurs résultats après la clôture à New York où la séance sera aussi marquée par la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

(Rédigé par Blandine Hénault)