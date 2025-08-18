 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 885,81
-0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe en ordre dispersé, prudence sur le dossier ukrainien
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 09:34

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance lundi, le sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine n'ayant débouché sur aucune annonce concrète concernant le conflit en Ukraine.

L'attention des investisseurs se tourne désormais vers Washington où doit se tenir une réunion entre Donald Trump, le président ukrainien Volodimir Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,46% à 7.886,95 points vers 07h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,13% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,21%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,44%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 est stable et le Stoxx 600 .STOXX perd 0,1%.

Aux valeurs, Valneva VLS.PA grimpe de 10,7% après avoir reçu l'approbation pour commercialiser son vaccin contre le chikungunya au Canada pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

Lanterne rouge du Stoxx 600, Commerzbank CBKG.DE recule de 3,2%, pénalisé par un abaissement de recommandation de Deutsche Bank à "conserver" contre "achat".

(Rédigé par Blandine Hénault)

Valeurs associées

CAC 40
7 884,89 Pts Euronext Paris -0,49%
COMMERZBANK
36,050 EUR XETRA -3,35%
DAX
24 259,71 Pts XETRA -0,41%
EURO STOXX 50
5 423,95 Pts DJ STOXX -0,45%
FTSE 100
9 140,01 Pts FTSE Indices +0,01%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Pétrole Brent
65,81 USD Ice Europ -0,48%
Pétrole WTI
63,08 USD Ice Europ -0,14%
STOXX Europe 600
552,85 Pts DJ STOXX -0,13%
VALNEVA
5,2650 EUR Euronext Paris +10,24%
