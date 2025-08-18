L'Europe en ordre dispersé, prudence sur le dossier ukrainien

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance lundi, le sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine n'ayant débouché sur aucune annonce concrète concernant le conflit en Ukraine.

L'attention des investisseurs se tourne désormais vers Washington où doit se tenir une réunion entre Donald Trump, le président ukrainien Volodimir Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,46% à 7.886,95 points vers 07h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,13% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,21%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,44%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 est stable et le Stoxx 600 .STOXX perd 0,1%.

Aux valeurs, Valneva VLS.PA grimpe de 10,7% après avoir reçu l'approbation pour commercialiser son vaccin contre le chikungunya au Canada pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

Lanterne rouge du Stoxx 600, Commerzbank CBKG.DE recule de 3,2%, pénalisé par un abaissement de recommandation de Deutsche Bank à "conserver" contre "achat".

(Rédigé par Blandine Hénault)