L'Europe en ordre dispersé, prudence sur le dossier ukrainien
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 11:30

Un trader travaille en salle des marchés de l'indice IG

Un trader travaille en salle des marchés de l'indice IG

Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé en début de séance lundi, le sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine n'ayant débouché sur aucune annonce concrète concernant le conflit en Ukraine.

L'attention des investisseurs se tourne désormais vers Washington où doit se tenir une réunion entre Donald Trump, le président ukrainien Volodimir Zelensky et plusieurs dirigeants européens.

À Paris, le CAC 40 perd 0,46% à 7.886,95 points vers 07h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,13% et à Francfort, le Dax recule de 0,21%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,44%, le FTSEurofirst 300 est stable et le Stoxx 600 perd 0,1%.

Aux valeurs, Valneva grimpe de 10,7% après avoir reçu l'approbation pour commercialiser son vaccin contre le chikungunya au Canada pour les personnes âgées de 12 ans et plus.

Lanterne rouge du Stoxx 600, Commerzbank recule de 3,2%, pénalisé par un abaissement de recommandation de Deutsche Bank à "conserver" contre "achat".

(Rédigé par Blandine Hénault)

