L'Europe en ordre dispersé, le CAC 40 proche des 7600 points

(AOF) - Au terme de la première séance de la semaine, les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé, dans de faibles volumes de transaction. Le CAC 40 a gagné 0,18% à 7590,37 points tandis que l'Eurostoxx 50 a cédé 0,22% à 4898,45 points. La Bourse de Londres était fermée ce lundi. A Wall Street, les indices s'affichent sans direction claire. Le Dow Jones grappille 0,03% vers 17h30.

Cette semaine sera rythmée par la publication de nombreuses statistiques. Aux Etats-Unis, après la symposium de Jackson Hole, les investisseurs auront les yeux rivés sur les données de l'inflation au mois de juillet vendredi. Cet indicateur est très surveillé par la Fed.

Celles en zone euro pour le mois d'août seront publiées le même jour. En outre, aux Etats-Unis, les données du PIB au deuxième trimestre seront dévoilées jeudi.

La semaine dernière, lors de ce symposium, le patron de la Fed Jerome Powell a déclaré que "le temps est venu pour la politique de s'ajuster". Selon Richard Clarida, conseiller économique mondial chez Pimco, la formulation "le moment est venu" indique clairement que la Fed réduira ses taux d'au moins 25 points de base lors de sa réunion de septembre et qu'elle signalera, par le biais de ses projections 'dot plot', qu'au moins deux réductions supplémentaires de 25 points de base sont attendues lors des deux réunions restantes de l'année, en novembre et en décembre.

Côté valeurs, les publications des résultats d'entreprises vont se poursuivre. A Paris, Eiffage dévoilera ceux du premier semestre mercredi suivi jeudi de Pernod Ricard avec ses résultats annuels. Outre-atlantique, Nvidia présentera ses résultats du deuxième trimestre mercredi soir.

Ce lundi, l'action Fnac Darty a progressé après avoir reçu vendredi l'approbation du gendarme de la Bourse italienne - la Consob - concernant son offre pour le rachat d' Unieuro, chaîne transalpine proposant des produits électroniques et électroménagers.

Sur le marché des changes, l'euro reculait face au dollar ce lundi. Plus tôt, lors de la séance, la monnaie européenne a atteint un plus haut à 1,1205 dollar, un niveau plus observé depuis juillet 2023.

Sur le marché des matières premières, les cours du pétrole augmentent fortement en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. La semaine dernière, un équipage d'un pétrolier grec a été attaqué dans la mer Rouge par des rebelles Houthis. Le Brent progresse de plus de 2,2%.