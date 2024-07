L'Europe en ordre dispersé, la saison des résultats entre dans le dur

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en ordre dispersé une séance marquée par de nombreuses publications de résultats de sociétés. L’indice CAC 40 a reculé de 0,31% à 7 598,63 points tandis que l’EuroStoxx50 a progressé de 0,34% à 4 914,18 points. Wall Street progresse modestement, avec un Dow Jones gagnant 0,17% vers 17h30.

Si les présentations de comptes trimestriels ont été abondantes aux Etats-Unis, dont celles de General Motors, Coca-Cola et UPS, les investisseurs attendent les publications des premiers grands noms du secteur technologique. Ce soir après la clôture, Alphabet et Tesla rendront leurs copies.

Elles sont particulièrement attendues car les sept magnifiques, dont elles font partie, tirent la croissance de Wall Street depuis l'année dernière.

En outre depuis l'annonce de chiffres rassurants pour l'inflation aux Etats-Unis en juin, une grande rotation s'opère sur les marchés. Nous assistons à une " baisse des megacapitalisations au profit des plus petites valeurs, à une baisse du secteur de la technologie au profit des secteurs énergétique et immobilier et à une baisse des valeurs de croissance par rapport au style value ", détaille Edmond de Rothschild AM. Va-t-elle s'accélérer ou s'inverser avec les prochaines publications ?

Dans le secteur technologique en Europe, SAP a dévoilé des profits solides, permettant au Dax 40 de surperformer les autres indices nationaux malgré l'avertissement de Porsche.

En France, Edenred a clôturé en tant que lanterne rouge du CAC 40 en raison du ralentissement de la croissance au deuxième trimestre. Sanction également pour Thales, dont les marges de l'activité spatiale seront négatives pour l'année fiscale.

Plus de la moitié des valeurs du CAC 40 vont dévoiler leurs comptes trimestriels dans les prochains jours. LVMH lèvera les voiles sur les siens aujourd'hui après la clôture, suivi par BNP Paribas, Carrefour et Kering demain.