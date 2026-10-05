L'Europe en ordre dispersé, la France inquiète

Les grands indices européens connaissent des fortunes diverses ce lundi après 1h30 de cotations. Le CAC 40 est le plus mauvais élève de la zone avec un repli de 0,53%, à 7 856 points, tandis que le DAX 40 à Francfort avance de 0,18% et le FTSE 100 à Londres progresse de 0,43%.

Si la place parisienne recule nettement plus que les autres, c'est lié à la forte baisse de Schneider Electric (-7,85%), troisième capitalisation boursière française derrière L'Oréal et LVMH. Le groupe a annoncé une acquisition à 22,6 milliards de dollars aux Etats-Unis pour s'offrir un spécialiste des logiciels dédié à la conception de produits industriels complexes, à l'ingénierie et à la gestion des données.

L'autre facteur qui pèse sur la Bourse de Paris provient des difficultés budgétaires qui pourraient conduire à une impasse politique à quelques mois de l'élection présidentielle dans l'Hexagone. Par conséquent, l'euro poursuit son repli (-0,47%) et se négocie contre 1,1202 dollars, au plus bas depuis 17 mois face à la devise américaine.

Le rendement de l'emprunt d'Etat français à 10 ans a augmenté de 0,43%, pour se situer à 4,888%. A l'inverse, celui de l'Allemagne recule de 0,72%, à 3,4299%.

En ce qui concerne les matières premières, le prix de l'or noir recule. A New York, le WTI cède 1,42%, à 89,50 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 1,29%, à 101,04 dollars.

Au niveau des statistiques

En ce qui concerne la macro-économie, l'activité dans le secteur privé français a renoué avec la croissance en septembre en passant de 48,5 à 51,1 points, un sommet inédit depuis 25 mois.

En Allemagne, la croissance de l'activité dans le privé a accéléré comme prévu et s'est installée à 53,8 points, contre 51,8 précédemment.

Enfin, dans la zone euro, une accélération a également été observée avec un indice qui est passé de 52 à 53,1 points le mois dernier, au plus haut depuis 41 mois.

Les investisseurs prendront connaissance de ces mêmes indicateurs pour les Etats-Unis cet après-midi.

Du côté des valeurs

Au sein du CAC 40, le fort repli de Schneider Electric rejaillit sur son concurrent Legrand qui abandonne 0,90%. La tendance est également freinée par le repli de certaines valeurs du secteur du luxe et de la banque à l'image d'Hermès qui abandonne 1,35% et BNP Paribas qui cède 1,08%.

En revanche, Air Liquide soutient le marché avec un gain de 2,36%. Le groupe a dévoilé son nouveau plan stratégique à horizon 2030. Il vise notamment une progression annuelle moyenne de 10% de son résultat net récurrent, soutenue par une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 5% chaque année.

Ailleurs en Europe, Genmab progresse de 4,05% après avoir présenté des résultats potentiellement "transformationnels" selon Jefferies, lors d'un essai clinique de phase 1/2 dans le cancer de l'ovaire.

Akzo Nobel grimpe de 2,93%, après avoir annoncé un accord à 1,35 milliard de dollars pour la cession de ses activités peintures décoratives en Asie du Sud-Est au japonais Nippon Paint.