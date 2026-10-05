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L'Europe en ordre dispersé, la France inquiète
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 10:34

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Les grands indices européens connaissent des fortunes diverses ce lundi après 1h30 de cotations. Le CAC 40 est le plus mauvais élève de la zone avec un repli de 0,53%, à 7 856 points, tandis que le DAX 40 à Francfort avance de 0,18% et le FTSE 100 à Londres progresse de 0,43%.

Si la place parisienne recule nettement plus que les autres, c'est lié à la forte baisse de Schneider Electric (-7,85%), troisième capitalisation boursière française derrière L'Oréal et LVMH. Le groupe a annoncé une acquisition à 22,6 milliards de dollars aux Etats-Unis pour s'offrir un spécialiste des logiciels dédié à la conception de produits industriels complexes, à l'ingénierie et à la gestion des données.

L'autre facteur qui pèse sur la Bourse de Paris provient des difficultés budgétaires qui pourraient conduire à une impasse politique à quelques mois de l'élection présidentielle dans l'Hexagone. Par conséquent, l'euro poursuit son repli (-0,47%) et se négocie contre 1,1202 dollars, au plus bas depuis 17 mois face à la devise américaine.

Le rendement de l'emprunt d'Etat français à 10 ans a augmenté de 0,43%, pour se situer à 4,888%. A l'inverse, celui de l'Allemagne recule de 0,72%, à 3,4299%.

En ce qui concerne les matières premières, le prix de l'or noir recule. A New York, le WTI cède 1,42%, à 89,50 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 1,29%, à 101,04 dollars.

Au niveau des statistiques

En ce qui concerne la macro-économie, l'activité dans le secteur privé français a renoué avec la croissance en septembre en passant de 48,5 à 51,1 points, un sommet inédit depuis 25 mois.

En Allemagne, la croissance de l'activité dans le privé a accéléré comme prévu et s'est installée à 53,8 points, contre 51,8 précédemment.

Enfin, dans la zone euro, une accélération a également été observée avec un indice qui est passé de 52 à 53,1 points le mois dernier, au plus haut depuis 41 mois.

Les investisseurs prendront connaissance de ces mêmes indicateurs pour les Etats-Unis cet après-midi.

Du côté des valeurs

Au sein du CAC 40, le fort repli de Schneider Electric rejaillit sur son concurrent Legrand qui abandonne 0,90%. La tendance est également freinée par le repli de certaines valeurs du secteur du luxe et de la banque à l'image d'Hermès qui abandonne 1,35% et BNP Paribas qui cède 1,08%.

En revanche, Air Liquide soutient le marché avec un gain de 2,36%. Le groupe a dévoilé son nouveau plan stratégique à horizon 2030. Il vise notamment une progression annuelle moyenne de 10% de son résultat net récurrent, soutenue par une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 5% chaque année.

Ailleurs en Europe, Genmab progresse de 4,05% après avoir présenté des résultats potentiellement "transformationnels" selon Jefferies, lors d'un essai clinique de phase 1/2 dans le cancer de l'ovaire.

Akzo Nobel grimpe de 2,93%, après avoir annoncé un accord à 1,35 milliard de dollars pour la cession de ses activités peintures décoratives en Asie du Sud-Est au japonais Nippon Paint.

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