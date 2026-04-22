 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe en hausse prudente avec la trêve US-Iran et les résultats
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 09:39

CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam

CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam

Les principales Bourses européennes évoluent ‌en hausse prudente mercredi en début de séance, les opérateurs digérant l'annonce ​américaine d'une prolongation de la trêve avec l'Iran et une longue série de résultats trimestriels d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,08% à 8.242,13 points vers ​07h26 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,35% et à Londres, le FTSE 100 cède ​0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 prend 0,33%, le FTSEurofirst ⁠300 gagne 0,24% et le Stoxx 600 avance de 0,23%.

Donald Trump, ‌qui avait de nouveau menacé le régime iranien quelques heures auparavant, a annoncé mardi soir une prolongation indéfinie de la ​trêve entre les deux ‌pays, dont la fin imminente - et sans perspective claire de ⁠nouvelles négociations - inquiétait les investisseurs.

Même si cette annonce pourrait apporter un soulagement à court terme, de nombreuses incertitudes subsistent quant à ses implications, à commencer ⁠par son acceptation ‌par l'Iran et Israël, tandis que la navigation dans le ⁠détroit d'Ormuz reste très restreinte et devrait continuer à peser sur les ‌prix de l'énergie.

Les résultats d'entreprise retiennent en outre l'attention des ⁠investisseurs, qui cherchent des indices sur l'impact de la guerre ⁠sur l'activité économique.

À ‌Paris, Danone prend 1,68% après avoir fait état mercredi d'une hausse de ses ​ventes légèrement supérieure aux attentes au ‌premier trimestre, même si un rappel de lait infantile et la guerre ont pesé sur sa ​division de nutrition spécialisée.

Le groupe français de laboratoires d'analyses Eurofins Scientific plonge en revanche de plus de 9% après la publication de son ⁠chiffre d'affaires trimestriel.

Bureau Veritas, qui a abaissé sa prévision 2026 de croissance des ventes, plonge de 9%

Ailleurs en Europe, ASM International grimpe de plus de 8%, le fabricant d'équipements pour puces électroniques ayant publié mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
99,62 USD Ice Europ +0,57%
Pétrole WTI
90,64 USD Ice Europ +0,66%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 09:55

    Jusqu'au prochain délit d'initié... On en est à 14 avérés.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank