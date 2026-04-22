L'Europe en hausse prudente avec la trêve US-Iran et les résultats

CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam

Les principales Bourses européennes évoluent ‌en hausse prudente mercredi en début de séance, les opérateurs digérant l'annonce ​américaine d'une prolongation de la trêve avec l'Iran et une longue série de résultats trimestriels d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,08% à 8.242,13 points vers ​07h26 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,35% et à Londres, le FTSE 100 cède ​0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 prend 0,33%, le FTSEurofirst ⁠300 gagne 0,24% et le Stoxx 600 avance de 0,23%.

Donald Trump, ‌qui avait de nouveau menacé le régime iranien quelques heures auparavant, a annoncé mardi soir une prolongation indéfinie de la ​trêve entre les deux ‌pays, dont la fin imminente - et sans perspective claire de ⁠nouvelles négociations - inquiétait les investisseurs.

Même si cette annonce pourrait apporter un soulagement à court terme, de nombreuses incertitudes subsistent quant à ses implications, à commencer ⁠par son acceptation ‌par l'Iran et Israël, tandis que la navigation dans le ⁠détroit d'Ormuz reste très restreinte et devrait continuer à peser sur les ‌prix de l'énergie.

Les résultats d'entreprise retiennent en outre l'attention des ⁠investisseurs, qui cherchent des indices sur l'impact de la guerre ⁠sur l'activité économique.

À ‌Paris, Danone prend 1,68% après avoir fait état mercredi d'une hausse de ses ​ventes légèrement supérieure aux attentes au ‌premier trimestre, même si un rappel de lait infantile et la guerre ont pesé sur sa ​division de nutrition spécialisée.

Le groupe français de laboratoires d'analyses Eurofins Scientific plonge en revanche de plus de 9% après la publication de son ⁠chiffre d'affaires trimestriel.

Bureau Veritas, qui a abaissé sa prévision 2026 de croissance des ventes, plonge de 9%

Ailleurs en Europe, ASM International grimpe de plus de 8%, le fabricant d'équipements pour puces électroniques ayant publié mardi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)