L'Europe en hausse grâce au pétrole, aux taux et à un peu de diplomatie

Les grands indices européens ont passé l'intégralité de la journée en hausse, principalement soutenus par la poursuite de la baisse des cours de l'or noir, la baisse des rendements obligataires et des discussions jugées positives entre la Chine et les Etats-Unis.

Le CAC 40 a terminé la séance sur un gain de 0,92%, à 8 138,94 points, sa plus forte hausse depuis le 28 août dernier ( 0,98%). Il reste sur six semaines de baisse consécutives, une série inédite depuis le mois de novembre 2024. Au cours de cette période, entre le 10 août et le 18 septembre, le principal indice parisien s'est affaissé de 7,46%.

Sur les autres grandes places européennes, la tendance était également à la hausse. A Francfort, le DAX 40 a repris 1,07%, et à Londres, le FTSE 100 a gagné 0,73%.

Pétrole et taux en baisse

Parmi les catalyseurs haussiers, les investisseurs ont apprécié le quatrième jour de baisse à la suite des cours de l'or noir. Sur ces quatre dernière séances, le WTI à New York a perdu environ 5,50%, tandis que le Brent de la mer du Nord à Londres a reculé de 8,12%.

Dans un message publié samedi dernier, l'amiral Brad Cooper, du commandement militaire américain au Moyen-Orient, a indiqué que le volume de pétrole brut, de marchandises et de GNL ayant transité par le détroit d'Ormuz au cours des deux dernières semaines était supérieur à celui de toute période des six derniers mois.

En outre, petit signe de détente, sur Fox News, Donald Trump a indiqué qu'il serait "probablement" disposé à rencontrer son homologue iranien en marge de l'assemblée générale de l'ONU à New York cette semaine.

Autre soutien pour les places financières, la baisse des rendements obligataires, même si au moment de la clôture européennes, ils commençaient à se raffermir.

Enfin, dernier élément de nature à soutenir les indices, les échanges entre Pékin et Washington en vue d'une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping jeudi. Des deux côtés, des échanges fructueux ou constructifs ont été évoqués.

Au niveau de l'actualité macro-économique, aucun indicateur d'importance n'était programmé ce jour. Il faudra attendre mercredi pour prendre connaissance des données préliminaires sur le niveau de l'activité manufacturière et dans le secteur des services en Europe et aux Etats-Unis.

En attendant, sur le marché des devises, au moment de la clôture en Europe, l'euro était en légère baisse face au billet vert et se négociait contre 1,1468 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

Au sein du CAC 40, Schneider Electric et STMicroelectronics ont été particulièrement entourés et ont fini sur des gains respectifs de 3,24 et 2,94%.

De son côté, lSociété Générale s'est adjugé 1,76% après avoir dévoilé son nouveau plan stratégique. La banque anticipe notamment une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) comprise entre 13 et 14% en 2029 et supérieure à 15% à partir de 2030.

A l'inverse, dans le bas du palmarès du CAC 40, Kering a cédé 1,87%, pénalisé par l'ajustements de recommandations d'analystes. BNP Paribas a maintenu son avis à "neutre", mais a abaissé son objectif de cours de 285 à 280 euros. Oddo BHF est resté également à "neutre", tout en relevant son objectif de 255 à 272 euros.

En dehors de l'indice, Ipsen a lourdement trébuché de 5,13%. Le titre a été pénalisé par l'approbation, par les autorités sanitaires américaines, et le lancement immédiat d'un traitement concurrent du Somatuline. Ce traitement a généré près de 30% des ventes totales d'Ipsen au premier semestre.

Coface a perdu 2,63%, après une envolée de 8,90% vendredi. Selon Bloomberg, l'assureur-vie français CNP assurances étudiait une éventuelle acquisition de Coface.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk s'est affaissé de 7,65%. Les investisseurs n'ont pas été convaincus par les nouvelles ambitions du laboratoire qui table sur cinq lancements de "multi-blockbusters" (des traitements générant plusieurs milliards de dollars de revenus chaque année) et ambitionne de générer plus de 150 milliards de couronnes danoises de ventes issues du pipeline d'ici 2035.

En Suisse, Galderma a progressé de 2,28% après avoir rejoint le Swiss Market Index (SMI), l'indice boursier de référence regroupant les 20 plus grandes entreprises cotées et les plus liquides de Suisse.