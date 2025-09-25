L'Europe en baisse en attendant les banquiers centraux

Le logo d'Euronext

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations jeudi dans une séance sans grande conviction qui pourrait s'animer avec les interventions de banquiers centraux attendues dans la journée.

À Paris, le CAC 40 perd 0,56% à 7.784,38 points vers 07h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 recule de 0,30% et à Francfort, le Dax cède 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 fléchit de 0,45% et le FTSEurofirst 300 de 0,39%. Le Stoxx 600 est en repli de 0,50%, la plupart de ses grands compartiments étant dans le rouge, la santé accusant une baisse de plus de 1%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une quasi-stabilité pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le rouge, où les investisseurs ont choisi de prendre leurs bénéfices, les indices étant proches de leurs records.

Pour la séance du jour, au moins six membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) doivent s'exprimer alors que le président de l'institution, Jerome Powell, s'est montré prudent mardi.

Parallèlement, la Banque centrale européenne (BCE) organise une réunion virtuelle non monétaire, tandis que la Banque nationale suisse (BNS) doit rendre sa décision sur les taux.

Côté indicateurs macroéconomiques, en attendant l'indice clé des prix PCE aux Etats-Unis prévu vendredi, le marché digère la perspective d'un redressement du moral des consommateurs en Allemagne, tandis qu'en France, la confiance des ménages est restée stable en septembre. Les investisseurs surveilleront dans l'après-midi le chiffre définitif du produit intérieur brut (PIB) américain pour le deuxième trimestre.

Aux valeurs en Europe, le secteur de l'automobile prend près de 1% après les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) sur les immatriculations en zone euro et au Royaume-Uni. Stellantis avance de 1,36%, les ventes en Europe du constructeur franco-italo-américain ayant augmenté en août pour la première fois depuis plus d'un an. Son concurrent Renault progresse de 1,65%.

TotalEnergies, qui va être coté à la Bourse de New York, perd 1,23%, alors que le groupe a annoncé avoir décidé d'adapter les niveaux de rachats d'actions en fonction des prix de l'énergie pour faire face aux incertitudes économiques et géopolitiques.

Trigano recule de 2,6% après avoir a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse sur l'exercice annuel 2024/2025.

Ailleurs en Europe, H&M bondit de 10,71%, à un sommet de près d'un an, après avoir fait état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre.

