En Corse, création d'une "coordination antimafia" pour "élargir la lutte"

Manifestation contre l'emprise de la mafia en Corse, à Ajaccio, le 8 mars 2025 ( AFP / PASCAL POCHARD-CASABIANCA )

A l'initiative des deux collectifs antimafia, d'associations et de syndicats, une "coordination antimafia" est créée "pour élargir la lutte à l'ensemble de la société corse", annoncent-ils jeudi dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Depuis quelques années, une opposition ouverte à l'emprise mafieuse, portée surtout par deux collectifs antimafia mais pas seulement, a permis une prise de conscience générale de la société corse, des élus et de l’État", écrit cette coordination.

Elle rassemble déjà les collectifs "Maffia no, a vita ié" (Non à la mafia, oui à la vie) et "Massimu Susini", le syndicat agricole Via Campagnola dont le dirigeant Pierre Alessandri a été assassiné en mars 2025, les associations de protection de l'environnement U Levante, Le Garde, l'association de solidarité et développement durable Si Po Fa, la plateforme citoyenne de Corse et l'association anti-corruption Anticor, a précisé à l'AFP l'un de ses membres.

Cette prise de conscience "a produit des résultats concrets dans les moyens de s’y opposer", assure la coordination en mentionnant la "libération de la parole", des "résolutions et délibérations votées à l'unanimité par l’assemblée de Corse", "l'évolution notable du discours de l'État sur la réalité de la mafia", la création du Parquet anticriminalité organisée à Bastia, le premier colloque antimafia de Cargèse ou encore la "première manifestation antimafia d'ampleur" qui avait réuni entre 1.500 et 3.000 personnes en mars 2025 à Ajaccio, selon la police et les organisateurs.

"Toutes ces mesures, pour être indispensables, sont loin de suffire", assure la coordination qui rappelle que "la pression mafieuse ne faiblit pas et s’étend même à tous les secteurs de la société corse", "confrontés chaque jour à des actes criminels, des menaces, des tentatives de corruption, à une inondation de produits stupéfiants, à des violations des lois protégeant notre environnement".

"C’est la raison pour laquelle des collectifs, des associations et syndicats ont décidé de commencer à s'organiser en coordination antimafia pour élargir la lutte antimafia à l'ensemble de la société corse", explique-t-elle.

La coordination tiendra une conférence de presse le 4 octobre à Bastia "pour expliciter plus précisément cette démarche" et propose "une grande manifestation antimafia le 15 novembre à Ajaccio afin de donner un élan encore plus fort au refus de l’emprise mafieuse", indique-t-elle en invitant "toutes les structures citoyennes et syndicales à venir en débattre".