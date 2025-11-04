Uber-Bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes au T3 avec les coûts juridiques

Uber Technologies UBER.N a fait état mardi d'un bénéfice d'exploitation en-dessous des attentes au troisième trimestre, citant des coûts juridiques et réglementaires, bien que ses prévisions de réservations brutes pour le quatrième trimestre ont dépassé les prévisions du marché.

La société a imputé la faiblesse de ses bénéfices à des questions juridiques et réglementaires non divulguées.

A New York, l'action chutait de près de 9% en avant-Bourse.

La plateforme de VTC et de livraison a déclaré un bénéfice d'exploitation de 1,11 milliard de dollars, inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient sur 1,61 milliard dans un consensus Visible Alpha.

Les réservations brutes, c'est-à-dire la valeur totale en dollars des trajets, livraisons et autres services, se sont élevées à 49,74 milliards de dollars (42,65 milliards d'euros) au troisième trimestre, contre des estimations de 48,73 milliards de dollars.

Le directeur général Dara Khosrowshahi a déclaré que le programme Uber One encourageait les clients à réserver davantage de livraisons de repas et de courses alimentaires, soulignant le potentiel accru des services offerts par l'entreprise en dehors du transport à la demande.

Pour le quatrième trimestre, la société prévoit des réservations brutes comprises entre 52,25 et 53,75 milliards de dollars. Les analystes s'attendent quant à eux à 52 milliards de dollars, selon les données LSEG.

Uber remplacera l'Ebitda ajusté par des prévisions de bénéfice ajusté à partir de ses perspectives du premier trimestre de l'année prochaine, adoptant ainsi une pratique courante.

Pour le trimestre en cours, la société table sur un bénéfice de base ajusté compris entre 2,41 milliards et 2,51 milliards de dollars, légèrement en dessous des attentes de 2,48 milliards de dollars.

(Rédigé par Akash Sriram à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)