L’Europe en baisse avec les publications d’entreprises et les négociations commerciales

(AOF) - Les grands indices européens sont dans le rouge, à l’exception de Londres qui oscille autour de son point d’équilibre. Les investisseurs évitent de prendre trop de risque alors que le rythme des publications d’entreprises va s’intensifier. Dix composantes du CAC 40 doivent par exemple se plier à cet exercice avant la fin de la semaine. Les intervenants temporisent également afin de voir si un accord commercial va être trouvé entre l’Union européenne et les États-Unis avant le 1er août. À 12h, le CAC 40 cède 0,50 %, à 7 758,93 points et l’EuroStoxx 50 perd 0,69 %, à 5 306,15 points.

À Paris, Sartorius Stedim Biotech subit de lourds dégagements (- 10,87 %, à 169,75 euros), signant même la plus forte baisse de l’indice SBF 120. La société, partenaire international de premier plan de l’industrie biopharmaceutique, a pourtant dévoilé de très bons résultats, supérieurs aux attentes, mais les investisseurs attendaient vraisemblablement encore mieux. Au premier semestre, à taux de change constants, les revenus de Sartorius Stedim Biotech ont progressé de 9,4 %, à 1,490 milliard d’euros.

Longchamp et Interparfums (+2,11 %, à 33,80 euros) ont signé un accord de licence parfums à compter du 22 juillet 2025 et jusqu'à 31 décembre 2036. Dans le cadre de cet accord, mondial et exclusif, Interparfums sera chargé de la création, la production et la distribution de lignes de parfums dans les points de vente de la marque Longchamp et en distribution sélective. Un premier lancement est programmé en 2027.

En tête de l'indice Footsie 100, Compass bondit de 5,55% à 2664 pence à la bourse de Londres. Le numéro un mondial de la restauration collective a annoncé le rachat du groupe de services alimentaires haut de gamme néerlandais Vermaat Groep pour environ 1,5 milliard d'euros, dette comprise tout en relevant sa prévision de bénéfice annuel. " La révision à la hausse des prévisions était largement attendue, mais comme les prévisions impliquent un résultat annuel supérieur aux attentes, nous nous attendons à ce que la publication soit bien accueillie", souligne UBS, à l'Achat sur le titre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs se contenteront de surveiller un discours de Jerome Powell, le président de la Fed, à 14h30.

Sur le marché des devises, l'euro remonte légèrement face au billet vert (+0,05 %), à 1,17 dollar.