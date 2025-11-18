L'Europe en baisse avant les indicateurs américains et Nvidia

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est affiché à la bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse mardi dans un contexte de prudence sur les nouvelles technologies, l'évolution de l'économie américaine et la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que la publication d'indicateurs outre-Atlantique depuis la fin du "shutdown" se fait attendre.

À Paris, le CAC 40 recule de 1,45% à 7.997,62 points vers 08h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,24% et à Francfort, le Dax abandonne 1,51%.

L'indice EuroStoxx 50 régresse de 1,41% et le FTSEurofirst 300 de 1,24%. Le Stoxx 600 fléchit de 1,25%, l'ensemble de ses grands compartiments étant dans le rouge, avec en premier lieu les ressources de base (+2,78%) et la banque (-2,06%).

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent un repli de 0,38% pour le Dow Jones, de 0,53% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,65% pour le Nasdaq au lendemain d'une forte baisse.

Les investisseurs s'inquiètent du niveau élevé des valorisations de certains actifs financiers alors que le "shutdown" de l'administration fédérale américaine a gelé pendant 43 jours la publication d'indicateurs officiels qui permettent de prendre le pouls de l'économie et d'anticiper l'évolution des taux directeurs.

Les premiers indicateurs officiels depuis la levée la semaine dernière du shutdown pourraient être publiés seulement jeudi avec le rapport mensuel très attendu de l'emploi américain.

Sur le front des entreprises, Nvidia, baromètre de la demande dans l'intelligence artificielle et première capitalisation boursière mondiale, doit publier ses comptes financiers mercredi, un test pour le marché.

Dans les publications du jour en Europe, Crédit Agricole SA cède 1,26% malgré l'annonce par la banque d'un nouvel objectif de bénéfice de plus de 8,5 milliards d'euros pour 2028, supérieur aux attentes. Toujours dans la finance, Amundi recule de 2,32% après l'annonce d'un partenariat avec Intermediate Capital Group (ICG) et la présentation de ses objectifs 2025-2028.

Ailleurs en Europe, Akzonobel perd 3,8% après l'annonce par le fabricant de peinture Dulux de son intention d'acquérir Axalta Coating Systems dans le cadre d'une opération qui donnera naissance à une société combinée d'une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars (21,56 milliards d'euros).

ABB chute de 4%, à un creux depuis début septembre, le groupe d'ingénierie suisse ayant maintenu inchangé son nouvel objectif de croissance du chiffre d'affaires à moyen terme par rapport au précédent objectif.

RTL plonge de 5,21% après avoir abaissé sa prévision de bénéfice annuel.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)