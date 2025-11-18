 Aller au contenu principal
Airbus Helicopters décroche une commande de dix H225M par le Maroc
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 10:00

Airbus Helicopters annonce la signature d'un contrat avec le Royaume du Maroc portant sur dix H225M destinés aux opérations de recherche et sauvetage au combat, au sein des Forces royales air. Ces appareils remplaceront les Puma en service depuis plus de 40 ans.

Bruno Even, directeur général d'Airbus Helicopters, souligne que 'le H225M est une référence pour les missions complexes dans des environnements exigeants'.

Les hélicoptères seront dotés d'un double treuil, d'un projecteur de recherche, du système électro-optique Safran Euroflir 410, ainsi que de capacités d'emport d'armement et d'un système de guerre électronique.

Le contrat inclut également un package de services et de soutien connecté.Airbus rappelle son ancrage historique au Maroc et le développement en cours d'un centre régional de maintenance et de support pour l'Afrique de l'Ouest.

Valeurs associées

AIRBUS
205,9500 EUR Euronext Paris -0,65%
