L'Europe doit bâtir son autonomie, peu importe qui gouverne aux USA, dit Macron

PARIS, 16 novembre (Reuters) - L'Europe a besoin de continuer à bâtir son autonomie, peu importe le changement d'administration aux Etats-Unis, déclare le président français Emmanuel Macron dans un entretien à la revue Le Grand Continent. "Les États-Unis ne nous respecteront en tant qu'alliés que si nous sommes sérieux avec nous-mêmes, et si nous sommes souverains avec notre propre défense", déclare Emmanuel Macron qui se dit en désaccord avec une tribune parue dans Politico signée par la ministre allemande de la Défense. Dans cette tribune, parue début novembre et intitulée "L'Europe a toujours besoin de l'Amérique", Annegret Kramp-Karrenbauer plaide pour un renforcement des relations transatlantiques. Pour Emmanuel Macron, cette position est un "contresens de l'Histoire". "Je pense donc qu'au contraire, le changement d'administration américaine est une opportunité de continuer de manière totalement pacifiée, tranquille, ce que des alliés entre eux doivent comprendre : nous avons besoin de continuer à bâtir notre autonomie pour nous-mêmes, comme les États-Unis le font pour eux, comme la Chine le fait pour elle", déclare-t-il. "Il y a un combat positif, qui est de faire de l'Europe la première puissance éducative, sanitaire, digitale et verte", ajoute le président. (Blandine Hénault)

