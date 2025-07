L'Europe devrait ouvrir en petite hausse

(AOF) - Les grands indices européens sont attendus en légère progression à l’ouverture, soutenus par l’espoir de voir les négociations commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis aboutir. Les investisseurs ont déjà pris connaissance de la hausse supérieure aux attentes du PIB chinois du premier trimestre. Dans l’après-midi, ils surveilleront les données sur l’inflation américaine du mois de juin ainsi que les publications de plusieurs grandes banques outre-Atlantique comme JP Morgan ou Citigroup.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hermès

Le géant du luxe Hermès a accusé hier une séance dans le rouge, la faute à un abaissement de recommandation de Jefferies qui est passé, selon une source de marché, à "Conserver" contre "Acheter". Le broker invoque notamment des inquiétudes sur la possible dépendance excessive du groupe de luxe français aux produits de maroquinerie.

Mercialys

Mercialys a annoncé l'acquisition des 49 % qu'elle ne détenait pas encore dans la société Hyperthétis Participations pour un montant de 28 millions d'euros. Cette société est propriétaire de 66 000 m2 de surfaces locatives brutes réparties sur cinq sites à Angers, Brest, Niort, Narbonne et Le Puy. Ces lieux sont tous loués ou en cours de recommercialisation à Auchan, Leclerc, Grand Frais, Lidl et Carrefour, ainsi qu'à des enseignes non alimentaires de premier plan. Pour cette acquisition Mercialys bénéficiera d'un rendement immédiat relutif nettement supérieur à ses critères d'investissement.

Thales

Thales a connu hier une séance paisible, finissant à la deuxième place du palmarès du CAC 40. C'est l'ensemble du secteur de la défense qui a été bien orienté après les annonces faites par le Emmanuel Macron visant à doubler le budget des armées dès 2027 au lieu de 2030. Le président français a annoncé un effort supplémentaire de 3,5 milliards d'euros en 2026 et de 3 milliards en 2027 pour le budget des armées par rapport à la loi de programmation militaire en cours, en raison des "bascules du monde" qui "interviennent plus vite que prévu" et menacent la liberté en France et en Europe.

Valneva

Valneva a fini hier en tête du palmarès de l'indice SBF 120 alors que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé vendredi sa décision de lever sa restriction temporaire sur la vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus avec le vaccin à dose unique de Valneva contre le chikungunya. L'autorité européenne a achevé une revue complète de ce vaccin par le comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance.

Les chiffres macroéconomiques

En Chine , le PIB du premier trimestre est ressorti en progression de 1,1 %, contre une prévision à +0,9 %.

À 11h, les investisseurs surveilleront l'indice ZEW en Allemagne pour le mois de juillet, ainsi que la production industrielle de la zone euro pour mai.

Enfin, à 14h30 aux États-Unis , il y aura l'inflation du mois de juin ainsi que l'indice manufacturier de la Fed de New-York pour juillet.

Sur le marché des devises, l'euro remonte légèrement (+0,16 %), et se négocie à 1,1687 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette première séance de la semaine sans direction claire alors que les dernières annonces de droits de douane continuent d'alimenter les inquiétudes. Les investisseurs prendront connaissance demain des chiffres des prix à la consommation en juin aux Etats-Unis. Par ailleurs, JPMorgan, Citi et Wells Fargo ouvriront le bal des résultats outre-Atlantique avec leurs comptes d'avril à juin. À Paris, Valneva a brillé contrairement à Hermès. Le CAC 40 a reculé de 0,27% à 7808 points et l'EuroStoxx 50 s'est replié de 0,23% à 5371 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont débuté la semaine en légère hausse malgré les nouvelles menaces de Donald Trump. Ce dernier va imposer une hausse des taxes douanières de 30 % à l’Union européenne si aucun accord commercial n’est trouvé avant le 1er août. Les investisseurs ne se sont pas trop inquiétés, ils commencent à avoir l’habitude des menaces et revirements du président des États-Unis. Le Dow Jones a progressé de 0,20 %, à 44 459,65 points, le Nasdaq s’est apprécié de 0,27 %, à 20 640,33 points et le S&P 500 a repris 0,14 %, 6 268,56 points.