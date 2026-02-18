L'Europe dans le vert, optimisme sur la géopolitique et les résultats

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont orientées légèrement dans le vert ‌mercredi avec les résultats des entreprises et sur fond d'optimisme dans les discussions sur le nucléaire iranien en attendant des indicateurs clés aux Etats-Unis ​en fin de semaine après les chiffres de l'inflation en Europe.

À Paris, le CAC 40 prend 0,47% à 8.401,08 points vers 08h20 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,33% et à Francfort, le Dax gagne 0,50%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,63% et le FTSEurofirst 300 ​de 0,44%. Le Stoxx 600 gagne 0,60%, porté essentiellement par le secteur de l'énergie, l'industrie et les ressources de base.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,23% ​pour le Dow Jones, de 0,38% pour le Standard & Poor's 500 et ⁠de 0,45% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance légèrement dans le vert, marquée par le redressement des valeurs technologiques.

L'évaluation du ‌risque géopolitique reste au centre de l'attention des investisseurs qui semblent un peu rassurés mercredi alors que selon le ministre iranien des Affaires étrangères Téhéran et Washington se sont entendus mardi sur les grands principes de leurs négociations ​autour du programme nucléaire iranien.

Les échanges dans le ‌monde restent toutefois limités, de nombreux marchés en Asie étant encore fermés ce mercredi pour les vacances ⁠du Nouvel An lunaire.

Côté indicateurs économiques, en attendant l'indice PCE des prix aux Etats-Unis, mesure préférée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed) qui publiera à 19h00 GMT le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, le marché a pris connaissance de l'évolution des prix ⁠à la consommation en Europe. L'inflation ‌britannique a comme prévu ralenti sur un an à 3,0% en janvier, tandis qu'en France elle a été ⁠confirmée à 0,4% le mois dernier aux normes IPCH. En Allemagne, l'inflation est ressortie mardi à 2,1% en janvier sur un an.

L'euro recule ‌mercredi de 0,14% à 1,1835 dollar après ces statistiques, mais la monnaie unique européenne réagit davantage aux informations du Financial Times ⁠selon lesquelles la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) devrait quitter l'institution avant la fin de ⁠son mandat, même si Christine Lagarde ‌a déclaré se concentrer sur son poste et n'avoir pas encore pris de décision en la matière, d'après un porte-parole de la BCE.

Par ​ailleurs, les publications des entreprises se poursuivent avec notamment Carrefour qui chute de ‌4,12% après avoir dit viser une marge ROC de 3,5% en 2030 et un recentrage en France, en Espagne et au Brésil, un plan stratégique qui ne semble ​pas convaincre les investisseurs.

Le groupe de télévision M6 abandonne 3,46% après l'annonce d'une baisse de 17,6% de son résultat opérationnel courant consolidé (Ebita) au quatrième trimestre.

Le groupe verrier Verallia plonge de près de 6% après avoir lancé une revue stratégique, tandis que le groupe d'établissements d'hébergement pour ⁠personnes âgées dépendantes (Ehpad) Emeis (+2,61%) est recherché après ses prévisions.

Exail Technologies avance de 2%, le groupe de technologies de défense ayant dit viser une croissance à deux chiffres en 2026. Le segment de la défense en Europe (+2,32%) est également bien orienté.

Ailleurs en Europe, BAE Systems bondit de 5,71% après une hausse de 10% de son chiffre d'affaires en 2025.

Bayer chute de 5,16% après avoir proposé 7,25 milliards de dollars dans le litige des cancers liés au Roundup.

Glencore prend près de 2% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'un Ebitda ajusté 2025 supérieurs aux attentes.

(Rédigé ​par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)