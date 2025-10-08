L'Europe dans le vert, le CAC 40 se distingue

(AOF) - L’Europe boursière est en hausse, et parmi les principaux indices le CAC 40 est le mieux orienté. Les investisseurs semblent soulagés après une intervention du Premier ministre démissionnaire, qui a indiqué qu’à l’issue d’une série de consultations, il se dégageait une volonté d’avoir un budget pour la France avant la fin de l’année, ce qui éloigne la perspective d’une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale. Sébastien Lecornu s’exprimera à nouveau ce soir, après d’autres consultations et après avoir rencontré Emmanuel Macron. Le CAC 40 gagne 0,72 % et l'EuroStoxx 50 grimpe de 0,39 %.

En Europe, BMW (- 9,05 %, à 79,56 euros) trébuche lourdement à Francfort après avoir révisé à la baisse certains de ses objectifs financiers annuels en raison d’une activité en Chine décevante mais aussi des droits de douane. Sur les neuf premiers mois de l’année, l’objectif de croissance des volumes dans l’Empire du Milieu est inférieur aux prévisions. Entre janvier et septembre, les ventes de BMW et Mini dans le pays ont reculé de 11,2 %, à 464 971 unités. Au troisième trimestre, le rythme de la décroissance a toutefois ralenti avec une baisse de seulement 0,4 %, à 147 121 unités.

À Paris, ArcelorMittal (+3,08% à 34,15 euros) occupe la première place du CAC 40 au lendemain de la présentation du plan acier par la Commission européenne. L'institution est passée à l'offensive dans l'optique de lutter contre les effets négatifs des surcapacités mondiales sur le secteur sidérurgique européen. Bruxelles propose ainsi de doubler les droits de douane sur les importations dépassant les quotas : 50% contre 25%. Elle prévoit par ailleurs une réduction de 47% du quota d'importation annuel qui passerait à 18,3 millions de tonnes.

Renault (-1,91 %, à 35,47 euros) signe l'une des plus fortes baisses du CAC 40 alors que le secteur automobile européen fait grise mine en raison du profit warning de BMW. Celui-ci s'explique par une activité en Chine décevante, mais aussi par les droits de douane. Selon Reuters, Ampere, la filiale de Renault Group dédiée aux véhicules électriques et aux logiciels, a confirmé ses objectifs de réduction de coûts. La société vise une baisse de 40 % de ses coûts d'ici à 2028, entre la première et la deuxième génération de véhicules électriques du segment C, celui des berlines compactes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, la production industrielle a chuté de 4,3% en août après une progression de 1,3% en juillet. Ce repli est bien supérieur au consensus de -1%.

Aux États-Unis, les investisseurs attendent les minutes de la Fed à 20 heures.

Sur le marché des devises, l'euro poursuit son repli face au billet vert (-0,85 %), il se négocie à 1,1612 dollar.