L'Europe dans le vert avant les résultats de Nvidia

(AOF) - Les indices européens ont clôturé dans le vert ce mercredi. Le CAC 40 a avancé de 0,16% à 7 577,67 points tandis que l'EuroStoxx 50 a glané 0,35% à 4 915,77 points. Wall Street s'affichait en revanche en recul vers 17h40, avec un Dow Jones cédant 0,11%.

Les comptes trimestriels de Nvidia s'affichent comme le moment phare du jour voire de la semaine.

Ils sont attendus après la clôture de Wall Street. Le titre du géant de l'intelligence artificielle a bondi de plus de 155% depuis le début de l'année et sa capitalisation boursière, la deuxième plus forte au monde derrière Apple, culmine à près de 3,200 milliards de dollars.

Parmi les rares statistiques tombées ce mercredi, la confiance des ménages français dans la situation économique s'est redressée de nouveau en août. À 92, l'indicateur qui la synthétise augmente d'un point, comme en juillet, et atteint un point haut depuis le début de la guerre en Ukraine. Il reste cependant bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023).

Outre-Atlantique, les stocks de pétrole brut ont diminué de 0,846 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 4,649 millions de barils la semaine précédente, alors que les spécialistes tablaient sur une baisse de 2,700 millions de barils.

Sur le marché des changes, le dollar avançait en fin de journée de 0,53% à 0,8988 euro. "La récente faiblesse du dollar découle en grande partie de divergences dans les politiques des banques centrales", et "les marchés des changes pourraient avoir réagi de façon exagérée à court terme, le dollar conservant un rendement relativement plus élevé alors que d'autres banques centrales abaissent aussi leurs taux", soutiennent dans une note publiée ce mercredi deux gérants de Lombard Odier, Nannette Hechler-Fayd'herbe, responsable stratégie d'investissement, durabilité et recherche, CIO Emea et Kiran Kowshik, global FX strategist.

Demain, Pernod Ricard dévoilera les résultats de son exercice 2023-2024 alors que les chiffres préliminaires de l'inflation en août seront publiés en Allemagne.

Vendredi, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro.

Ce mercredi, le groupe Air France-KLM a fini dans le vert après avoir finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire de 19,9% dans le capital de la compagnie scandinave SAS AB.