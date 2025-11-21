 Aller au contenu principal
L'Europe dans le rouge avec la "tech"
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 09:33

Le reflet d'un tableau numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Le reflet d'un tableau numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent en nette baisse vendredi en début de séance, dans un climat d'aversion généralisée au risque alimentée par les inquiétudes sur les valorisations très élevées des valeurs de la technologie.

À Paris, le CAC 40 perd 0,85% à 7.913,36 points vers 08h19 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,85% et à Francfort, le Dax recule de 1,35%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,26%, le FTSEurofirst 300 de 1,15% et le Stoxx 600 de 1%.

Malgré les bons résultats de Nvidia, les inquiétudes autour d'une survalorisation des entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA) ont repris le dessus et peser sur Wall Street jeudi soir, tout comme sur les places asiatiques vendredi.

En Europe, l'indice Stoxx de la technologie chute de 2,17%.

La prudence est aussi alimentée par les incertitudes entourant l'état de l'économie américaine après le long "shutdown" qui a empêché la publication des indicateurs économiques et qui place la Réserve fédérale (Fed) dans une situation inconfortable avant sa réunion de politique monétaire le mois prochain.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
62,65 USD Ice Europ -0,85%
Pétrole WTI
58,16 USD Ice Europ -0,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

