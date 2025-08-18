L'Europe dans le rouge avant une rencontre au sommet sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine

(AOF) - À la mi-séance, la baisse s’impose sur les places européennes. Le CAC 40, qui vient d’enchaîner quatre séances consécutives de progression, pour un gain de 2,92%, subit quelques logiques prises de bénéfices et recule de 0,70%, à 7 868 points. Les investisseurs sont également dans l’attente de la réunion au sommet entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et des dirigeants de l’Union européenne, dont Emmanuel Macron, pour discuter d’un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine. Autre rendez-vous important qui limite les prises de risque : le symposium de Jackson Hole qui débutera vendredi.

En Europe, Novo Nordisk (+5,56%, à 344,02 couronnes danoises), est entouré en Bourse grâce à l’approbation, par les autorités sanitaires américaines, d’une indication supplémentaire pour son produit Wegovy. Ce dernier peut désormais être utilisé aux États-Unis pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique non cirrhotique (MASH) chez les adultes atteints de fibrose hépatique modérée à avancée, en association avec un régime hypocalorique et une activité physique accrue.

À Paris, DMS Group (+12,16%, à 1,43 euro) occupe la tête au sein du marché SRD après avoir scellé un partenariat stratégique avec deux entreprises taïwanaises, InnoLux et Innocare, dans la continuité de l'accord de principe signé le 2 juillet dernier, L’objectif principal est de bâtir une alliance internationale pour une souveraineté technologique européenne en imagerie médicale. Dans le cadre de ce partenariat, l'industriel français de la radiologie digitale a également annoncé l'entrée à son capital de deux investisseurs institutionnels français de premier plan : Bpifrance et Nexstage AM.

Riber (+5,45%, à 3,29 euros) a enregistré une nouvelle commande portant sur deux nouveaux systèmes de production MBE 6000 pour un industriel basé en Asie. Ce client, déjà équipé de plusieurs produits Riber, renforce son parc avec deux réacteurs MBE 6000 supplémentaires, destinés à la production de matériaux pour des dispositifs électroniques de haute performance. Cette commande faisait l'objet d'une option d'achat signée en 2022. La livraison des deux systèmes est prévue en 2025 et 2026.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Selon des données d’Eurostat, l’excédent commercial de la zone euro s’est élevé à 7 milliards d’euros en juin 2025, loin des 20,7 milliards enregistrés un an plus tôt à la même période. Les analystes tablaient sur un excédent commercial de l’ordre de 18,1 milliards d’euros. Dans le détail, les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde ont atteint 237,2 milliards d’euros, soit une légère hausse de 0,4% par rapport à juin 2024. Les importations ont quant à elles fortement progressé de 6,8%.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en août sera connu à 16h.

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement face au billet vert (-0,23 %), il se négocie à 1,1674 dollar.